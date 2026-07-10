Cenę ustalono na 59,1 zł za sztukę. Jak podały biura maklerskie pośredniczące w wezwaniu – Erste Biuro Maklerskie oraz Ipopema Securities – oba podmioty dążą do zwiększenia łącznego udziału w spółce do 100 proc..

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Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu nastąpi 14 lipca, a zakończenie 12 sierpnia Przewidywany termin zawarcia transakcji nabycia akcji to 17 sierpnia, a rozliczenia transakcji 19 sierpnia, podano.

Czytaj więcej Energetyka Dlaczego Polenergia chce ogłosić wezwanie? Miliardowe inwestycje, poszukiwanie środków na projekty wiatrowe i być może dokapitalizowanie spółki - to powody, które mogą stać na decyzją o zami...

61,05 proc. akcji zostanie nabytych przez BIF IV Europe Holdings, a 38,95 proc. akcji przez Mansa Investments.

Wzywający posiadają obecnie łącznie, bezpośrednio, 60,1 mln akcji Polenergii, stanowiące około 77,88 proc. kapitału zakładowego spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w tym BIF posiada bezpośrednio 25,78 mln akcji (33,38 proc. kapitału i głosów), a Mansa 34,37 mln akcji (44,50 proc. kapitału i głosów), wskazano w wezwaniu.

Polenergia – notowana na GPW – jest największą polską prywatną grupą energetyczną. Dostarcza klientom w pełni czystą, zieloną energię odnawialną, którą wytwarza na lądzie na własnych farmach wiatrowych i fotowoltaicznych. Rozwija też strategiczne projekty na morzu. Spółka miała 4,23 mld zł przychodów w 2025 r.