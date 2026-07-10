Spółka wskazała, że po analizie wniosków w postępowaniu do zasadniczego etapu dialogu konkurencyjnego dopuszczono wszystkich wnioskujących. Chodzi o przedsiębiorstwo Budimex oraz pięć konsorcjów - Konsorcjum ZUE, Duna Polska, POLAQUA; Konsorcjum TORPOL, MIRBUD, KOBYLARNIA; Konsorcjum Trakcja, PORR; Konsorcjum Mostostal Warszawa, NDI, NDI SOPOT, INTERCOR oraz Konsorcjum Gülermak, Track Tec Construction, UNIBEP, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe.

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Wyłonienie wykonawcy w końcu przyszłego roku

Chodzi o 13-kilometrowy odcinek między Kotowicami (w mazowieckiej gminie Brwinów) a węzłem lotniskowym. Jak podkreśliło CPK, jest to ważna cześć szybkiej linii kolejowej między Warszawą i Łodzią.

Jak zaznaczyła spółka, podstawowym kryterium w rozpoczynającym się etapie rozmów z potencjalnymi wykonawcami będą cena i przedłużenie okresu gwarancji. Wybrany wykonawca opracuje dokumentację projektową (wykonawczą, technologiczną i warsztatową) i będzie odpowiedzialny za wybudowanie odcinka KDP, na którym prędkość projektowa wyniesie do 350 km/h, wraz z bezkolizyjnymi włączeniami w linie kolejową nr 1 i 85.

Zadanie obejmie też rozbudowę układu torowego w rejonie Kotowic, budowę obiektów kubaturowych, torów odstawczych, ramp, zaplecza technicznego i systemów utrzymania. W sumie ma w tym rejonie powstać ok. 37 km nowych torów. W ramach prac na tym odcinku ma też zostać zbudowanych 55 mostów, wiaduktów drogowych i kolejowych, przepustów melioracyjnych oraz przejść dla zwierząt, a także około 40 km dróg technologicznych, dojazdowych i publicznych.

Prezes CPK Filip Czernicki podkreślił w komunikacie, że linia KDP pozwoli sprawnie przewozić pociągami AeroExpress pasażerów z i do lotniska oraz między Warszawą i Łodzią. „Z naszych szacunków wynika, że będzie to nawet 100 tys. pasażerów na dobę. Cieszy mnie duże zainteresowanie przetargiem ze strony doświadczonych firm budowlanych z Polski” – wskazał Czernicki.

Rozstrzygnięcie dialogu, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy planowane jest w czwartym kwartale 2027 r.

Odcinek między Warszawą a Łodzią ma powstać do 2032 roku

Spółka CPK przypomniała też, że w ubiegłym tygodniu otworzyła wnioski o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego w postępowaniu na budowę innego odcinka linii KDP Warszawa – Łódź: na odcinku Lotnisko – Bolimów. Dodała, że kolejne przetargi na budowę pozostałych odcinków Kolei Dużych Prędkości dla tej linii są w przygotowaniu. Chodzi o 18 km od Warszawy Zachodniej do Kotowic (tunel), 12 km w ramach Węzła Bolimowskiego, 37 km od Węzła Bolimowskiego do Brzezin, 11 km z Brzezin do Łodzi.

Zgodnie z harmonogramem, odcinek linii „Y” między Warszawą a Łodzią ma zostać uruchomiony w 2032 r., a w 2035 r. linia KPD dotrze do Poznania i Wrocławia.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku.