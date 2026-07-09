Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Międzynarodowy Fundusz Walutowy ponownie obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego.

Jak popyt na sztuczną inteligencję pomaga światowej gospodarce równoważyć szoki energetyczne.

Jakie są nowe, mniej optymistyczne przewidywania dotyczące inflacji oraz cen ropy naftowej.

Które gospodarki, od strefy euro po USA i Chiny, najsilniej zareagują na nowe uwarunkowania rynkowe.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy stwierdził, że światowa gospodarka uniknęła gwałtownego spadku, a popyt na sztuczną inteligencję i inne technologie pomógł zrównoważyć gwałtowny spadek dostaw energii spowodowany wojną. Wzrost powinien odbić do 3,4 proc. w 2027 r., ale nadal jest to poniżej średniej 3,5 proc. obserwowanej w latach 2024 i 2025. W kwietniu MFW prognozował wzrost na poziomie 3,1 proc.

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Prognozy dotyczące inflacji mniej optymistyczne

MFW podniósł swoją prognozę inflacji bazowej na 2026 rok o 0,3 punktu procentowego do 4,7 proc. w porównaniu z kwietniem i stwierdził, że w przyszłym roku powinna spaść do 3,9 proc. Ceny energii były obecnie o 25 proc. wyższe niż przed wybuchem wojny 28 lutego i pozostaną wyższe, poinformował MFW.

Nowa prognoza, która została zatwierdzona 10 czerwca, zakłada, że Cieśnina Ormuz zacznie ponownie otwierać się w połowie lipca, a ruch będzie stopniowo normalizował się, aby do marca 2027 roku powrócić do warunków sprzed wojny. Zakłada ona średnią cenę ropy naftowej na poziomie 89 USD za baryłkę.

– W efekcie spodziewamy się ożywienia w kształcie litery V, słabszego wzrostu w tym roku w porównaniu z naszą prognozą sprzed wojny, a następnie odbicia w przyszłym roku – powiedziała Petya Koeva Brooks, zastępca dyrektora departamentu badań MFW. – Gospodarka światowa przetrwała szok wywołany wojną lepiej, niż się obawiano, przy ograniczonych dowodach na skutki drugiej rundy.

Wzrost handlu międzynarodowego gwałtownie spowolni

MFW podwyższył prognozę dla niektórych eksporterów energii i krajów ściśle zintegrowanych z sektorem technologicznym, podczas gdy importerzy surowców, którzy nie są dobrze przygotowani do korzystania z rozwoju sztucznej inteligencji, generalnie odnotowali obniżenie prognoz wzrostu.

Prognozowano, że wzrost handlu międzynarodowego gwałtownie spowolni do 3,5 proc. w 2026 r. z 5 proc. w 2025 r., w roku naznaczonym znacznym wzrostem cen przed wprowadzeniem ceł przez USA, a następnie odbije do 4,3 proc. w 2027 r.

Brooks stwierdziła, że gwałtowny wzrost cen ropy naftowej podczas wojny został ograniczony przez uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej i zapasów komercyjnych, zwiększenie produkcji poza Zatoką Perską, rosnącą efektywność energetyczną i stały wzrost udziału energii odnawialnej. Sektor prywatny również szybko się dostosował, znajdując alternatywne trasy i źródła dostaw.

– Wciąż panuje duża niepewność – powiedziała. – Ponowna eskalacja konfliktu może ponownie wywołać zmienność cen surowców, zaostrzyć warunki finansowe, nadwyrężyć bufory polityczne i pogłębić brak bezpieczeństwa żywnościowego w krajach o niskich dochodach. Kolejnym negatywnym czynnikiem ryzyka jest korekta rynkowa w sektorze sztucznej inteligencji.

– Wyższe ceny ropy naftowej mogą również zachwiać oczekiwaniami inflacyjnymi, co doprowadziłoby do korekty warunków finansowych – dodała.

Wojsko amerykańskie rozpoczęło nową falę ataków na Iran. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że memorandum o porozumieniu z Iranem w sprawie zakończenia konfliktu zostało „zakończone”, co wzbudziło nowe obawy dotyczące przyszłości i tak już kruchego zawieszenia broni.

– Ponowny konflikt w regionie postawi globalną gospodarkę w gorszej sytuacji niż za pierwszym razem – powiedział agencji Reuters Deniz Igan, kierujący pracami MFW nad aktualizacjami ekonomicznymi.

Igan zauważył, że wiele krajów wyczerpało swoje rezerwy ropy naftowej, co ogranicza ich pole manewru. Silny nacisk ze strony krajów na odbudowę tych rezerw może doprowadzić do wzrostu cen.

Inflacja i oczekiwania inflacyjne pozostały dość dobrze zakotwiczone, z wyjątkiem kilku przypadków, i jak dotąd niewiele wskazuje na to, że oczekiwania te zmienią się w perspektywie średnioterminowej, poinformowali urzędnicy MFW.

Strefa euro urośnie wolniej, USA bez zmian

MFW pozostawił prognozę wzrostu gospodarczego USA na 2026 r. bez zmian na poziomie 2,3 proc. i podniósł prognozę na 2027 r. o 0,1 punktu procentowego do 2,2 proc. w stosunku do prognozy z kwietnia.

Obniżył prognozę wzrostu dla strefy euro na 2026 r. do 0,9 proc. z poprzedniej prognozy z kwietnia na poziomie 1,1 proc., a prognozę na 2027 r. pozostawił bez zmian na poziomie 1,2 proc.

Prognoza wzrostu Japonii na 2026 r. została obniżona o 0,1 punktu procentowego do 0,6 proc., a prognoza na 2027 r. została podniesiona do 0,7 proc.. Wzrost gospodarczy Korei Południowej został skorygowany w górę o 0,7 punktu procentowego do 2,6 proc., biorąc pod uwagę silny wzrost eksportu sprzętu AI. Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się również odnotowały obniżkę prognozy wzrostu o 0,1 punktu procentowego do 3,8 proc. w 2026 r., podczas gdy prognoza na 2027 r. została podwyższona o 0,3 punktu do 4,5 proc.

Oczekuje się, że wzrost Chin osiągnie 4,6 proc. w 2026 r. po silnym pierwszym kwartale, w porównaniu z kwietniową prognozą na poziomie 4,4 proc., a wzrost w 2027 r. osiągnie 4,1 proc., w porównaniu z kwietniowymi 4 proc.

Indie, jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, również otrzymały niewielką obniżkę z 6,5 proc. w kwietniu do 6,4 proc. na 2026 r., ale MFW podniósł swoją prognozę na 2027 r. z 6,5 proc. do 6,7 proc.

Region Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, który najbardziej ucierpiał wskutek wojny, odnotował obniżkę prognozy wzrostu o 1,2 punktu procentowego do 0,7 proc. w stosunku do prognozy z kwietnia, choć MFW podwyższył również swoją prognozę na 2027 r. o 1,9 punktu procentowego do 6,5 proc.

Wzrost gospodarczy Rosji ma wynieść 1,1 proc.