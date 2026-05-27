Rozgrywanie scenariuszy geopolitycznych na rynkach pozostaje chaotyczne i trudne w ocenie. Ponownie otrzymaliśmy sygnały, że umowa USA–Iran jest już „bliska”, aby następnie Teheran wypuścił dementi co do uzgodnionych uwarunkowań, a USA dokonały bombardowań „w celach obronnych”. Rynek chce pozostać jednak optymistyczny co do perspektyw zakończenia konfliktu – ropa Brent utrzymuje się poniżej 100 USD za baryłkę, wobec niedawnej konsolidacji na poziomie ponad 110 USD. Co ciekawe, w aktualnych rozmowach pojawiła się ponownie kwestia Porozumień Abrahamowych (relacje Izraela z krajami arabskimi), co część obserwatorów obserwuje jako próby zbudowania długoterminowej normalizacji stosunków w regionie. Rynki akcji pozostają blisko historycznych szczytów.

Reklama Reklama

Na Wall Street, po sezonie wyników, uwaga przenosi się obecnie na zbliżające IPO SpaceX, które będzie najciekawszym debiutem od lat na NASDAQ-u. Na rynku FX eurodolar pozostaje przy 1,1650 USD, co skutkuje również relatywną stabilizacją złotego. Lokalnie dyskusja wokół RPP przeniosła się w kierunku ewentualnego zacieśniania, jednak członkowie gremium wykazują powściągliwość w opiniach, czekając na dalsze potwierdzenia makro i projekcji. Globalnie pozostajemy w ujęciu, gdzie widoczna, narastająca presja inflacji korygowana jest optymizmem, iż scenariusz odblokowania Ormuzu pozostaje w mocy. Skłania to inwestorów do pozostawania w układach risk-on.