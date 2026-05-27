Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 27.05.2026
Dane z gospodarki USA i strefy euro; wyniki finansowe zaprezentują m. in.: Asseco Poland, Echo i Oponeo.pl; dywidenda Alior Bank. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
CAPTOR THERAPEUTICS – wyniki za I kwartał ¶ DIGITAL NETWORK – wyniki za I kwartał
ECHO – wyniki za I kwartał
OPONEO.PL – wyniki za I kwartał
ŚNIEŻKA – wyniki za I kwartał ¶ 3R GAMES – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,04 zł dywidendy na papier; wypłata 8 czerwca
ALIOR BANK – wypłata 8,93 zł dywidendy na akcję
ASSECO BS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 3,75 zł dywidendy na akcję
BUDIMEX – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 32,42 zł dywidendy na akcję
TORPOL – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 3,39 zł dywidendy na akcję
LENTEX – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
WIKANA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok oraz skupu akcji własnych
BOGDANKA – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
NOVATURAS – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
SUNEX – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
TENDERHUT – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
MEDINICE – NWZA w sprawie zmiany składu rady nadzorczej
AQUA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
AITON CALDWELL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
FEMION TECHNOLOGY – NWZA w sprawie powołania członków rady nadzorczej oraz likwidacji spółki
STARWARD INDUSTRIES – NWZA w sprawie powołania członka rady nadzorczej
MIN. FIN. – przetarg obligacji o wartości 7–11 mld zł
Świat
USA – korekta danych o PKB w pierwszym kwartale, dochody i wydatki konsumentów w kwietniu, zamówienia na dobra trwałego użytku w kwietniu, sprzedaż nowych domów w kwietniu, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
Strefa euro – koniunktura gospodarcza w maju , protokół z posiedzenia Europejskieogo Banku Centralnego