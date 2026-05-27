Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób Grupa Unimot utrzymała stabilność w obliczu kryzysu na Bliskim Wschodzie.

Które segmenty działalności okazały się kluczowe dla ponad dwukrotnego wzrostu zysku EBITDA.

Jakie strategiczne projekty, od lotnictwa po kolej, wzmacniają jej pozycję rynkową.

Wyniki Grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 47 mln zł oraz 3,4 mld zł.

Spółka odporna na kryzys w Cieśninie Ormuz

Adam Sikorski, prezes Unimot podkreśla, że pierwszy kwartał 2026 roku był sprawdzianem dla całej branży. „W warunkach, w których zakłócenia w Cieśninie Ormuz destabilizowały globalne łańcuchy dostaw, a kontrakty na ropę i gaz reagowały gwałtownie na każdy sygnał z regionu, utrzymaliśmy stabilne wyniki i nie odnotowaliśmy żadnych zakłóceń operacyjnych. (...) W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy również szereg kluczowych projektów, w tym pierwsze tankowanie na Lotnisku Chopina oraz sfinalizowanie przejęcia 60 proc. udziałów przez Olavion w niemieckiej spółce kolejowej RBP” – powiedział cytowany w komunikacie prezes Unimot.

Wyniki sektorów

Wynik EBITDA skorygowany w podziale na obszary strategiczne wyniósł odpowiednio: 50,3 mln zł w głównych obszarach działalności (bitumen, paliwa ciekłe, LPG, paliwa stałe), 41,4 mln zł w logistyce (infrastruktura i logistyka, stacje paliw), 22 mln zł w segmentach przejściowych i transformacyjnych (gaz ziemny, OZE, energia elektryczna, RCEkoenergia).

W zakresie wyników operacyjnych, Grupa Unimot wypracowała w I kwartale 2026 r. wolumen sprzedaży paliw ciekłych na poziomie 561 756 tys. m sześc., wolumen sprzedaży gazu LPG na poziomie 61 452 tys. ton, wolumen sprzedaży gazu ziemnego na poziomie 1 601 GWh i wolumen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 69 GWh.

Na koniec I kwartału 2026 r. w sieci AVIA działało 148 stacji, a wolumen paliwa sprzedanego na stacjach wyniósł w raportowanym okresie 98 009 tys. m sześc.

Wcześniej spółka szacowała, że w I kwartale 2026 roku miała 101 mln zł skorygowanej EBITDA oraz 3 529 mln zł przychodów.