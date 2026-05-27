Z tego artykułu dowiesz się: który segment działalności giganta energetycznego okazał się kluczowy dla wyników finansowych w pierwszym kwartale.

jakie zmiany zaszły w miksie energetycznym i dlaczego spółka zwiększyła produkcję energii z gazu oraz węgla kamiennego.

które obszary działalności zanotowały spadek rentowności i co było główną przyczyną tych zmian.

w jaki sposób rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i ceny energii wpłynęły na ostateczny wynik finansowy spółki.

Spółka poprawia wyniki rok do roku, bo dla porównania, w analogicznym okresie 2025 r. przychody wyniosły 17,2 mld zł, raportowana 4,3 mld zł, a zysk netto j.d. 2,42 mld zł.

Reklama Reklama

Który sektor zarobił najwięcej?

Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma ponownie sektor Dystrybucja 1,48 mld zł w I kwartale 2026 r. wobec 1,32 mld zł w analogicznym okresie 2025 r., na co wpływ miał niższy koszt zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej i wzrost wolumenu dystrybuowanej energii.

EBITDA powtarzalna sektora Energetyka Węglowa w I kwartale 2026 r. wyniosła 281 mln zł wobec 408 mln zł w I kwartale roku ubiegłego. Na wyniki wpłynęło przede wszystkim utworzenie rezerw na umowy rodzące obciążenia, niższe przychody z mocy bilansujących, częściowo skompensowane przez wyższą marżę na sprzedaży energii na rynkach hurtowych oraz pozytywne przychody z Rynku Mocy.

Sektor Ciepłownictwo w I kwartale 2026 r. odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 1,12 mld zł, w relacji do 899 mln złotych zaraportowanych rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły głównie wyższe przychody ze sprzedaży ciepła w efekcie wyższego wolumenu sprzedaży oraz pozytywny wpływ przychodów z tytułu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.

Wynik EBITDA sektora Energetyka Odnawialna w I kwartale 2026 r. wyniósł 450 mln zł wobec 446 mln zł w analogicznym okresie 2025 r., a wzrost wynikał głównie z wyższej ceny energii oraz wyższego wolumenu.

Wynik sektora Obrót w I kwartale 2026 r. wyniósł 389 mln zł wobec 772 mln zł w takim samym okresie w 2025 r., na co wpływ miała przede wszystkim wysokość zatwierdzonej taryfy przez URE oraz wysoka baza 2025 r.

Sektor biznesowy Energetyka Kolejowa w I kwartale 2026 r. wypracował zysk EBITDA w wysokości 329 mln zł wobec 351 mln zł w I kwartale 2025 r. Na wynik wpływ miała niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost kosztów stałych.

PGE zwiększa produkcję energii z gazu, ale i z węgla

EBITDA sektora Energetyka Gazowa osiągnęła wartość na poziomie 179 mln zł wobec 90 mln zł w I kwartale 2025 r. Jest to wynik wyższego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, wyższego wyniku na obrocie gazem, niższych cen gazu, a także pozytywnym wpływem przychodów z mocy bilansujących.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE za I kwartał 2026 r. wyniósł 15,3 mld zł, co oznacza spadek o 529 mln zł w stosunku do końca 2025 r.

Zysk netto bez odpisów przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2026 r. wyniósł 1,99 mld zł wobec 2,43 mld zł zysku w takim samym okresie w 2025 r.

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2026 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,49 TWh wobec 16,08 TWh w I kwartale 2025 r., co oznacza wzrost o 3 proc. rdr.

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,70 TWh (spadek rdr o 10 proc.), z węgla kamiennego 4,64 TWh (wzrost rdr o 10 proc.), a z gazu ziemnego 3,27 TWh (więcej o 31 proc. względem analogicznego okresu w 2025 r.). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w I kwartale 2026 roku osiągnęła 0,62 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,26 TWh, o 37 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2025 r. Większa produkcja z węgla kamiennego wynikała z mroźnego początku roku.

Średni koszt emisji CO2 w sektorach Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej wyniósł 288 zł/MWh, co stanowi wzrost o 2 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 r. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez sektory Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej w I kwartale 2026 r. wyniosła 513 zł/MWh i była wyższa o 9 zł/MWh, czyli o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 r.