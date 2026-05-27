Spółka poprawia wyniki rok do roku, bo dla porównania, w analogicznym okresie 2025 r. przychody wyniosły 17,2 mld zł, raportowana 4,3 mld zł, a zysk netto j.d. 2,42 mld zł.
Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma ponownie sektor Dystrybucja 1,48 mld zł w I kwartale 2026 r. wobec 1,32 mld zł w analogicznym okresie 2025 r., na co wpływ miał niższy koszt zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej i wzrost wolumenu dystrybuowanej energii.
EBITDA powtarzalna sektora Energetyka Węglowa w I kwartale 2026 r. wyniosła 281 mln zł wobec 408 mln zł w I kwartale roku ubiegłego. Na wyniki wpłynęło przede wszystkim utworzenie rezerw na umowy rodzące obciążenia, niższe przychody z mocy bilansujących, częściowo skompensowane przez wyższą marżę na sprzedaży energii na rynkach hurtowych oraz pozytywne przychody z Rynku Mocy.
Sektor Ciepłownictwo w I kwartale 2026 r. odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 1,12 mld zł, w relacji do 899 mln złotych zaraportowanych rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły głównie wyższe przychody ze sprzedaży ciepła w efekcie wyższego wolumenu sprzedaży oraz pozytywny wpływ przychodów z tytułu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.
Wynik EBITDA sektora Energetyka Odnawialna w I kwartale 2026 r. wyniósł 450 mln zł wobec 446 mln zł w analogicznym okresie 2025 r., a wzrost wynikał głównie z wyższej ceny energii oraz wyższego wolumenu.
Wynik sektora Obrót w I kwartale 2026 r. wyniósł 389 mln zł wobec 772 mln zł w takim samym okresie w 2025 r., na co wpływ miała przede wszystkim wysokość zatwierdzonej taryfy przez URE oraz wysoka baza 2025 r.
Sektor biznesowy Energetyka Kolejowa w I kwartale 2026 r. wypracował zysk EBITDA w wysokości 329 mln zł wobec 351 mln zł w I kwartale 2025 r. Na wynik wpływ miała niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost kosztów stałych.
EBITDA sektora Energetyka Gazowa osiągnęła wartość na poziomie 179 mln zł wobec 90 mln zł w I kwartale 2025 r. Jest to wynik wyższego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, wyższego wyniku na obrocie gazem, niższych cen gazu, a także pozytywnym wpływem przychodów z mocy bilansujących.
Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE za I kwartał 2026 r. wyniósł 15,3 mld zł, co oznacza spadek o 529 mln zł w stosunku do końca 2025 r.
Zysk netto bez odpisów przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2026 r. wyniósł 1,99 mld zł wobec 2,43 mld zł zysku w takim samym okresie w 2025 r.
Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2026 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,49 TWh wobec 16,08 TWh w I kwartale 2025 r., co oznacza wzrost o 3 proc. rdr.
Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,70 TWh (spadek rdr o 10 proc.), z węgla kamiennego 4,64 TWh (wzrost rdr o 10 proc.), a z gazu ziemnego 3,27 TWh (więcej o 31 proc. względem analogicznego okresu w 2025 r.). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w I kwartale 2026 roku osiągnęła 0,62 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,26 TWh, o 37 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2025 r. Większa produkcja z węgla kamiennego wynikała z mroźnego początku roku.
Średni koszt emisji CO2 w sektorach Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej wyniósł 288 zł/MWh, co stanowi wzrost o 2 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 r. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez sektory Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej w I kwartale 2026 r. wyniosła 513 zł/MWh i była wyższa o 9 zł/MWh, czyli o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 r.
