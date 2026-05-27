Po wtorkowej korekcie inwestorzy nabrali ochoty do zakupów krajowych akcji. W początkowej fazie środowego handlu odradzający się popyt wyniósł indeks WIG20 ponad 1 proc. nad kreskę, będąc bardzo blisko ustanowienia nowego rekordu hossy. Czynnikiem wspierającym są pozytywne nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji, na których większą aktywność wykazują kupujący, choć poranne zwyżki głównych indeksów nie prezentowały się zbyt okazale. Kolejną udaną sesję mają za sobą amerykańscy inwestorzy. Indeksy na Wall Street wspięły się na nowe szczyty hossy, notując czwartą wzrostową sesję z rzędu.

Rynki w dalszym ciągu pozostają pod wpływem wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Niepewność, która towarzyszyła wtorkowej sesji w związku z obawami o trwałość zawieszenia broni, ustąpiła miejsca nadziei na zawarcie porozumienia pokojowego pomiędzy USA a Iranem i pełne odblokowanie cieśniny Ormuz. W odpowiedzi, ceny ropy wróciły do spadków.

CD Projekt na celowniku kupujących, Orlen pogłębia korektę

W Warszawie zdecydowana większość spółek z WIG20 przystąpiła do odrabiania strat z poprzedniej sesji. Najefektowniej drożeją walory CD Projekt, które mogą pochwalić się ponad 2 proc. zwyżką. Kroku próbuje im dotrzymać drożejące niemal równie efektownie Pepco. Chętnych nie brakuje także na akcje banków, które wróciły do łask po wtorkowej przecenie. Jednocześnie wyraźnie w tyle zostały KGHM i Dino. Mniej powodów do zadowolenia mają dziś posiadacze przecenionych walorów Orlenu i spółek energetycznych. W przypadku płockiego koncernu jest to już trzecia spadkowa sesja z rzędu.

Na celowniku kupujących znalazły się również papiery mniejszych spółek, wśród których najefektowniej drożeje Mabion. Na drugim biegunie są przecenione o ponad 12 proc. papiery Arlenu. To odpowiedź rynku na mocno rozczarowujące wyniki za I kwartał 2026 r.