Przychód Nvidii w pierwszym kwartale roku obrachunkowego 2026/2027 wyniósł 81,63 mld USD , podczas gdy średnio prognozowano 78,86 mld USD . Zysk na akcję sięgnął natomiast 1,87 USD , gdy przeciętnie oczekiwano 1,67 USD .

- Budowa fabryk AI – w ramach największej ekspansji infrastrukturalnej w historii ludzkości – przyspiesza w nadzwyczajnym tempie.

Agentowa AI nadeszła, wykonując produktywną pracę, generując realną wartość i szybko skalując się w firmach i branżach. Nvidia jest unikalnie pozycjonowana w centrum tej transformacji jako jedyna platforma, która działa w każdej chmurze, zasila każdy model czołowy i open source oraz skaluje się wszędzie tam, gdzie produkowana jest sztuczna inteligencja – stwierdził Jensen Huang, prezes Nvidii.

W pierwszym kwartale obecnego roku fiskalnego Nvidia zwróciła akcjonariuszom rekordową kwotę około 20 mld USD w formie odkupu akcji i dywidend gotówkowych. Na koniec pierwszego kwartału spółka miała jeszcze 38,5 mld dol. w ramach upoważnienia do odkupu akcji. 18 maja 2026 r. Zarząd zatwierdził dodatkowe 80,0 mld USD na odkup akcji, bez terminu wygaśnięcia. Nvidia zwiększa swoją kwartalną dywidendę z 0,01 dolara do 0,25 dolara za akcję zwykłą. Dywidenda zostanie wypłacona 26 czerwca 2026 roku wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje na dzień 4 czerwca 2026 roku . Analitycy Bank of America podwyższyli natomiast prognozy dla ceny akcji Nvidii z 300 USD do 320 USD . Uważają oni więc, że papiery tego koncernu mają potencjał, by zdrożeć do końca roku o około 35 proc. W przeszłości Nvidii udało się wypracowywać o wiele szybsze zwyżki na giełdzie. W zeszłotygodniowym szczycie akcje tego koncernu kosztowały 236,54 USD . Współczynnik c/z (liczony dla zysku prognozowanego na nadchodzące 12 miesięcy) dla Nvidii wynosił około 21. Analitycy UBS podnieśli w zeszłym tygodniu prognozę dla akcji Nvidii z 245 USD do 275 USD .

– Doniesienia z ostatnich dni dotyczące sztucznej inteligencji dostarczyły świeżych dowodów na to, że zainteresowanie inwestorów i popyt klientów pozostają silne – ocenia Mark Haefele, dyrektor inwestycyjny w UBS. Analitycy tego banku zwrócili uwagę na rosnące wydatki kapitałowe gigantów cyfrowych angażujących się w prace nad sztuczną inteligencją, zaznaczając, że „prognozy capexu amerykańskich hyperscalerów wzrosły do 812 mld USD i 968 mld USD z poprzednich 764 mld USD i 839 mld USD” odpowiednio na 2026 i 2027 r., głównie za sprawą wyższych prognoz Microsoftu i Mety. Analitycy UBS zwrócili również uwagę, że produkcja chipów Nvidii następnej generacji (Rubin) przebiega zgodnie z planem, choć pewne dostosowania na poziomie systemów mogą wpłynąć na harmonogram.