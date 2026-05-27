„Realizując założenia strategicznej współpracy z Grupą Amundi, o której informowaliśmy już na początku bieżącego roku, rozpoczynamy kolejny etap rozwoju oferty produktowej Esaliens TFI. Partnerstwo z Grupą Amundi otwiera inwestorom Esaliens możliwość korzystania z zaawansowanych kompetencji inwestycyjnych oraz udostępnia rozwiązania kształtowane na najbardziej dojrzałych rynkach finansowych świata” – poinformowało Esaliens TFI zapowiadając zmiany funduszy bazowych w parasolu produktów zagranicznych, funkcjonującym dotąd we współpracy z Franklinem Templetonem. Jak podano, planowane zmiany obejmą zmianę funduszy bazowych w ramach subfunduszy wydzielonych w Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO, a w konsekwencji zmianę ich polityki inwestycyjnej. Zmianami nie są objęte: Esaliens Małych i Spółek Amerykańskich i Esaliens Konserwatywny.

– W naszej pracy na bieżąco śledzimy potrzeby klientów i potencjalnych inwestorów, uważnie wsłuchując się w ich oczekiwania oraz sugestie. Dotyczy to również dystrybutorów naszych funduszy. Wierzymy, że budowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej wymaga współpracy i łączenia kompetencji z silnymi partnerami – mówi Marek Popielas, członek zarządu Esaliens TFI.

Esaliens TFI działa na polskim rynku kapitałowym od 1997 r., początkowo jako TFI Banku Handlowego w ramach Citigroup, w latach od 2006 do 2017 r. jako Legg Mason TFI, a obecnie jako niezależny podmiot. Aktualnie zarządza aktywami o wartości ponad 5,6 mld zł, oferując fundusze inwestycyjne i rozwiązania emerytalne.