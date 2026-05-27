Ten rok jest czasem sporych zmian w ofercie Millennium TFI. Przed dwoma miesiącami towarzystwo uruchomiło cztery globalne fundusze indeksowe – akcji amerykańskich, europejskich, rynków wschodzących, a także globalnych obligacji. To jednak nie koniec nowości, bo klienci właśnie zyskują dostęp do funduszu spółek działających na rynku złota – wydobywczych i dystrybutorów. Fundusz nie będzie miał benchmarku, a opłata za zarządzanie ma sięgać 1 proc.

3,6 mld zł aktywów pod zarządzaniem liczą łącznie krajowe fundusze inwestujące w metale szlachetne i spółki wydobywcze

Zbigniew Jakubowski, który w połowie kwietnia objął kierownictwo Millennium TFI, przechodząc tam z Quercusa TFI, zapowiada, że oferta produktów będzie dalej rozszerzana oraz modyfikowana. – Chcemy mieć rozwiązania pasywne zarówno indeksowe, jak i ETF-y – dodaje. O ETF-ach w ostatnich miesiącach słychać zarówno od większych, jak i mniejszych towarzystw. Na tego rodzaju rozwiązania postawiło ostatnio np. TFI PZU, aczkolwiek – z uwagi na krajowe przepisy – produkty te nadal tworzone są w opakowaniu notowanych na giełdzie funduszy zamkniętych. Rząd pracuje jednak nad zmianami w przepisach, które umożliwią funkcjonowanie na krajowym rynku znanej w Europie formuły UCITS, w ramach której działają zarówno fundusze otwarte, jak i ETF-y.

Obecnie na krajowym rynku funkcjonuje sześć funduszy akcji rynku metali szlachetnych oraz siedem funduszy naśladujących zachowanie samych surowców. Dotąd najświeższym tego rodzaju produktem był inPZU Złoto. Trzy kolejne fundusze związane z rynkiem metali szlachetnych powstały natomiast przed czterema laty.

Jak wynika z danych serwisu Analizy.pl, łączne aktywa funduszy akcji metali szlachetnych oraz rynku surowców sięgały z końcem kwietnia 3,6 mld zł, a więc odpowiadały za ledwie 0,8 proc. rynku. Zainteresowaniem klientów w tym roku cieszy się tylko pierwsza ze wspomnianych grup. W funduszach akcji spółek wydobywczych złota czy srebra zainwestowano w tym roku łącznie 247 mln zł, ale z produktów naśladujących notowania metali uciekło 61 mln zł netto.

O nowości w ofercie poinformowało także mTFI, wprowadzając mEuro Konserwatywny - fundusz w euro, oparty głównie na krótkoterminowych obligacjach rządowych. – Nie budowaliśmy tego funduszu pod jeden scenariusz rynkowy. Zależało nam na rozwiązaniu, które opiera się o jasne zasady i pozwala panować nad ryzykiem niezależnie od tego, co dzieje się na rynku - mówi Michał Hołda, dyrektor departamentu zarządzania aktywami, mTFI. - To propozycja dla osób i firm, które chcą spokojnie zarządzać środkami w euro – dodaje.