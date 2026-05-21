Rentowności obligacji coraz bardziej niepokoją inwestorów

Rentowność amerykańskich obligacji trzydziestoletnich sięgała w środę nad ranem prawie 5,20 proc., czyli poziomu nie widzianego od 2007 r. Później jednak lekko się obniżyła, a w ślad za nią rentowności obligacji wielu państw świata. To lekkie uspokojenie na rynku było związane ze spadkiem cen ropy naftowej. (Ropa Brent taniała w środę o 2 proc., a za baryłkę tego surowca płacono 109 USD.) Na nastroje inwestorów wpłynęły również zaskakujące dane o inflacji konsumenckiej w Wielkiej Brytanii. Wyhamowała ona z 3,3 proc. w marcu do 2,8 proc. w kwietniu, podczas gdy oczekiwano, że wyniesie 3 proc. Ceny wzrosły w porównaniu z marcem o 0,7 proc., czyli o tyle samo, co w poprzednim miesiącu, a spodziewano się zwyżki o 0,9 proc. Wpływ wojny na Bliskim Wschodzie i podwyższonych cen ropy na inflację w tej gospodarce rozwiniętej był więc mniejszy, niż się obawiano.