W I kwartale . Grupa Neuca zanotowała 68,3 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 41 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o prawie 17 proc. do 129 mln zł. Przychody ze sprzedaży sięgnęły blisko 3,6 mld zł i były o ok. 6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W I kwartale 2026 r. wartość rynku hurtu aptecznego przekroczyła 13 mld zł i była o ponad 2 proc. wyższa w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej. Udział rynkowy Neuki na koniec I kwartału zwiększył się do 28,7 proc., a w obszarze aptek niezależnych osiągnął 38 proc. W ocenie zarządu Neuki kluczowy wpływ na sytuację rynkową miał sezon grypowo-przeziębieniowy, który był jednym z najsłabszych w ciągu kilku ostatnich lat, pomimo tylko nieznacznego spadku łącznej liczby zachorowań infekcyjnych. Do spadku wolumenów sprzedawanych produktów leczniczych przyczyniły się także wysokie ceny produktów, które rosły znacznie szybciej niż inflacja. W efekcie, liczba sprzedanych na rynku opakowań spadła rok do roku o blisko 4 proc. - Pierwszy kwartał roku, trudny dla wielu firm farmaceutycznych, dla Neuki był udany. Uwagę zwracają zwłaszcza wysokie, zarówno nominalnie, jak i pod kątem rokrocznej dynamiki wyniki finansowe. Cieszy także utrzymanie kosztów SG&A w ryzach. Ich dynamika rok do roku nie przekracza wzrostu skonsolidowanych przychodów. Na spowalniającym rynku nadal uzyskujemy bardzo wysoką dynamikę. Dzisiaj, w oparciu o wstępne wyniki kwietnia spodziewamy się lekkiego ożywienia całego rynku i pozostajemy optymistami co do jego rozwoju, a o naszą pozycję jesteśmy całkowicie spokojni - komentuje Grzegorz Dzik, prezes Neuki.

Neuca. Efektowna poprawa wyników operatora medycznego

Segment produkcji farmaceutyków w I kwartale 2026 roku wypracował 146,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, o prawie 4 proc. więcej niż w analogicznym kwartale 2025 r. Wynik EBITDA segmentu poprawił się o ponad 28 proc., osiągając 30,5 mln zł. Z kolei przychody z działalności Operatora Medycznego Świat Zdrowia i z działalności ubezpieczeniowej wzrosły rok do roku o ponad 17 proc., do 205 mln zł. Zysk EBITDA zwiększył się trzykrotnie, osiągając 19,3 mln zł.

Segment badań klinicznych w I kwartale. wypracował 120,3 mln zł przychodów, co jest wynikiem zbliżonym do ubiegłorocznego. Wynik EBITDA segmentu wyniósł 1 mln zł wobec 3,3 mln zł rok wcześniej. Backlog obszarów SMO i CRO segmentu badań klinicznych na koniec marca 2026 roku wzrósł rok do roku o 17,3 proc. , do 353,5 mln USD. - Wydarzeniem I kwartału w segmencie badań klinicznych było podpisanie umowy dotyczącej inwestycji Pratii, należącej do Grupy Humaneva, w firmę Atlas – wiodącego tureckiego dostawcy usług wspierających badania kliniczne w całym kraju. Firma Atlas świadczy usługi wspierania badań wieloośrodkowych w ponad 19 obszarach terapeutycznych, w tym onkologii, kardiologii i neurologii. Onkologia stanowi największy obszar doświadczenia Atlas, uzupełniając globalne zaangażowanie Pratii w ten obszar terapeutyczny, który stanowi ponad 30 proc. jej portfela projektów - wyjaśnia prezes.