Grupa Wittchen kontrolowana przez Jędrzeja Wittchena w ostatnim kwartale 2025 r. uzyskała 151,1 mln zł przychodu, 29,4 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) oraz 16,7 mln zł zysku netto. Rezultaty te są wyraźnie lepsze niż w analogicznym okresie 2024 r. W porównaniu z wynikami w czwartym kwartale 2024 r. przychody są wyższe o 14 proc., EBITDA o 18 proc., a zysk netto o 89 proc. To dużo lepszy obraz niż w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r.

Ostatecznie w całym 2025 r. podwarszawska firma prowadząca sklepy z galanterią skórzaną, torbami i odzieżą zanotowała 476,7 mln zł przychodu (plus 5 proc. rok do roku), 80 mln zł EBITDA (minus 3 proc.) oraz 35,3 mln zł zysku netto (plus 3 proc.).

Wittchen celuje w poprawę rentowności. Liczy na umocnienie pozycji marki

Spółka podkreśla w informacji prasowej opublikowanej wraz ze sprawozdaniem, że jej ubiegłoroczne przychody były najwyższe w jej historii.

„Naszym celem na kolejne lata jest dalszy wzrost sprzedaży, poprawa efektywności operacyjnej i rentowności oraz konsekwentne wzmacnianie pozycji marki Wittchen w Polsce oraz na rynkach zagranicznych” – napisał Jędrzej Wittchen w liście do akcjonariuszy dołączonym do sprawozdania.

Mimo poprawy trendów w ostatnich trzech miesiącach 2025 r., prezes pisze w liście, że ostrożnie podchodzi do oceny perspektyw rynkowych na kolejne okresy. „Patrząc na 2026 rok, pozostajemy ostrożni w ocenie otoczenia rynkowego. Początek roku potwierdził, że warunki prowadzenia działalności pozostają wymagające”– czytamy.

Powód to istotnie słabszy sprzedażowo pierwszy kwartał 2026 r. Swoje piętno miały odcisnąć na nim „niesprzyjające uwarunkowania zewnętrzne”, czyli geopolityka i pogoda.

Po trzech miesiącach br. grupa podała wstępne szacunki mówiące, że jej przychody w tym czasie były niższe o 8 proc. niż przed rokiem.

Decyzja o skupie akcji przed zarządem

Jędrzej Wittchen w liście wspomniał także o skupie akcji własnych, na który zgodziło się w tym roku walne zgromadzenie. Nie podał jednak, kiedy skup ruszy. Wg niego ta decyzja jest nadal przed zarządem.

– Na wyniki Grupy Wittchen za 2025 rok istotnie wpłynęła poprawa widoczna w drugiej połowie roku. Po stabilnym sprzedażowo pierwszym półroczu, w którym rentowność pozostawała pod presją, trzeci kwartał przyniósł stopniową odbudowę wyników, a w czwartym kwartale tempo sprzedaży wyraźnie wzrosło, wspierając także poziom zyskowności – skomentował cytowany w informacji prasowej Marcin Szyguła, wiceprezes Wittchenu odpowiedzialny za finanse.

– Zgodnie z planem realizowaliśmy wyprzedaż starszych kolekcji wspartą intensywniejszą aktywnością promocyjną. W rezultacie w końcówce roku sprzedaż wyraźnie wzrosła, poprawiliśmy przepływy pieniężne, uwolniliśmy przestrzeń na nowe kolekcje oraz zmniejszyliśmy poziom zapasów. W kolejnych okresach powinno to sprzyjać ograniczeniu kosztów magazynowania – wskazał także.

W ub.r. motorem wzrostu przychodów grupy w ub.r. była sprzedaż zagraniczna. Z tego tytułu Wittchen uzyskał 97,5 mln zł, o 14 proc. więcej niż przed rokiem. W kraju przychody spółki także urosły, ale tylko o 3 proc. do 379,3 mln zł.

E-commerce coraz ważniejszy. Mniej sklepów stacjonarnych

W strukturze przychodów handlowej firmy coraz większy udział ma e-commerce. W ub.r. handel internetowy odpowiadał za 56 proc. sprzedaży. Rok wcześniej niecałe 50 proc.

– Dużą wagę przywiązujemy do dalszego rozwoju kanału e-commerce. Sprzedaż online we własnych sklepach internetowych, jak i na platformach marketplace, jest jednym z kluczowych sposobów dotarcia do klientów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. W 2025 roku skupialiśmy się na zwiększaniu efektywności tego kanału, doskonaleniu współpracy z platformami marketplace oraz lepszym wykorzystaniu narzędzi marketingu internetowego. Dostrzegamy tu znaczący potencjał do dalszego wzrostu. Jednocześnie dbamy o to, aby rozwój sprzedaży online przekładał się także na poprawę rentowności i utrzymanie dyscypliny kosztowej w obszarze logistyki – komentuje Marcin Szyguła.

Sieć sklepów stacjonarnych Wittchenu składała się na koniec roku ze 110 salonów, to o 5 mniej niż na koniec 2024 r. W końcu grudnia 86 sklepów działało w Polsce (90 rok wcześniej), a 24 za granicą (25 rok wcześniej).

Firma zapowiada, że „w kolejnych latach sieć będzie rozwijana selektywnie, z koncentracją na lokalizacjach o największym potencjale sprzedażowym i wizerunkowym, przy jednoczesnym możliwym zamykaniu trwale nierentownych placówek”.

W tym roku Wittchen będzie inwestować w magazyn, którego oddanie zaplanowano na 2027 r.

„W przypadku pojawienia się potrzeb kapitałowych, wpisujących się w strategię rozwoju jednostki dominującej i Grupy, których jednostka dominująca i grupa nie będzie w stanie sfinansować z bieżącej działalności, emitent może rozważyć zarówno pozyskanie finansowania dłużnego, jak i w drodze kolejnych emisji akcji” – czytamy także w sprawozdaniu.