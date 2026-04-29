Dziś po zamknięciu handlu raporty opublikują Amazon, Microsoft oraz Meta, a jutro wyniki przedstawi Apple. Wczoraj pojawiły się również informacje, że OpenAI nie zrealizował własnych celów dotyczących pozyskiwania nowych użytkowników oraz sprzedaży. Przed dzisiejszymi wynikami oraz decyzją Fed inwestorzy pozostają ostrożni. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy nieznacznie odbijają po wczorajszych spadkach, a kontrakt na S&P 500 nadal utrzymuje się w pobliżu poziomu 7200 pkt.

Rynek pozostaje zaniepokojony brakiem postępów w amerykańsko‑irańskich rozmowach pokojowych. Wysiłki dyplomatyczne utknęły w martwym punkcie. Donald Trump nadal wyraża niezadowolenie z przedstawionych warunków. Iran zaproponował, aby USA zniosły blokadę morską Cieśniny Ormuz w zamian za tymczasowe porozumienie, jednak Stany Zjednoczone nalegają, aby obejmowało ono również kwestie irańskiego programu nuklearnego. Baryłka WTI utrzymuje się w okolicach 100 USD. Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły natomiast zamiar opuszczenia OPEC w przyszłym miesiącu. Krótkoterminowy wpływ tej decyzji na rynek może być jednak ograniczony, ponieważ trwający konflikt nadal ogranicza eksport ropy z regionu Zatoki Perskiej.

Dziś zakończy się ostatnie posiedzenie Fed pod przewodnictwem Jerome’a Powella. Wszystko wskazuje na to, że zmiana na stanowisku przewodniczącego nastąpi płynnie w połowie maja. Kluczowym pytaniem pozostaje obecnie to, czy Powell zdecyduje się pozostać w Radzie Gubernatorów do końca 2028 roku, co oznaczałoby dalszy wpływ na kształt polityki monetarnej. Najprawdopodobniej stopy procentowe pozostaną dziś bez zmian, a inwestorzy będą wyczekiwać sygnałów ze strony przyszłego przewodniczącego. Z rynkowego punktu widzenia szczególnie istotne będą komentarze dotyczące ryzyk inflacyjnych. Nawet po objęciu stanowiska przez Kevina Warsha decyzje o poziomie stóp procentowych będą nadal podejmowane kolegialnie, co ogranicza ryzyko gwałtownych zmian kierunku polityki monetarnej.