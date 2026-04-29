Skarbiec Holding w sześciu kwartałach roku obrotowego 2024/2025 (od lipca 2024 r. do grudnia 2025 r.) miał 107,2 mln zł zysku netto, podczas gdy od lipca 2023 r. do grudnia 2024 r. zysk netto wyniósł 29,6 mln zł. Skonsolidowane przychody Skarbca Holdingu wyniosły z kolei 229,4 mln zł wobec 142,596 mln zł poprzednio.

Reklama Reklama

– Minione 18 miesięcy było wyjątkowe nie tylko ze względu na niestandardową długość roku obrotowego, ale przede wszystkim z uwagi na kontynuację szeregu działań rozwojowych oraz restrukturyzacyjnych realizowanych zarówno na poziomie Grupy, jak i w spółce zależnej Skarbiec TFI – przyznał Piotr Szulec, prezes Skarbca Holdingu i Skarbca TFI, cytowany w komunikacie. – Bardzo dobre wyniki Grupy są m.in. efektem działań Skarbca Holdingu na polu akwizycji, wprowadzania nowych rozwiązań sprzedażowych, porządkowania bazy funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI, a także konsekwentnie wdrażanej optymalizacji kosztowej w całej aktywności biznesowej – podkreślił. Jak podano, jednym z kluczowych przedsięwzięć wspierających budowę pozycji rynkowej Grupy Skarbiec było przejęcie, w kwietniu 2025 r., domu maklerskiego Noble Securities.

– Transakcja ta istotnie wspiera plany Grupy w zakresie oferowania szerokiej gamy produktów i usług o charakterze inwestycyjnym. Jej sfinalizowanie pozwoliło ponadto na znaczącą dywersyfikację źródeł przychodów Skarbca Holdingu, a także wejście w zupełnie nowe obszary działalności poprzez ekspozycję na obrót energią na TGE – wspomniał Szulec.

Jak podano, Grupa nadal uważnie przygląda się sytuacji na krajowym rynku TFI, domów maklerskich, dystrybutorów produktów finansowych i firm z obszaru nowych technologii. – Zwiększanie skali działalności Skarbiec Holding zwiększa odporność Grupy na chwilowe zawirowania koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego. Jesteśmy otwarci na procesy akwizycyjne oraz połączeniowe i wierzymy, że przyjęta przez nas strategia rozwoju będzie konsekwentnie przynosić wzrost wartości Skarbiec Holding zgodnie z oczekiwaniami naszych akcjonariuszy – stwierdził Szulec.

Miniony rok obrotowy Skarbiec Holding rozpoczął się 1 lipca 2024 r. i zakończył po 6 kwartałach, 31 grudnia 2025 r. Począwszy od 1 stycznia 2026 r. obrotowy Grupy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

We wtorek na zamknięciu kurs Skarbca Holdingu sięgał 34,1 zł, tj. o 0,3 proc. powyżej zamknięcia 2025 r.