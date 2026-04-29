Zimny prysznic spadł w środę rano na akcjonariuszy XTB. Wczoraj po sesji świętowali oni rekordowe wyniki spółki za I kwartał. Jak się okazuje, nie przełożyło się to na notowania brokera. Akcje XTB od rana traciły na wartości, momentami nawet o 5 proc. Wygląda więc na to, że mamy do czynienia z klasycznym „kupowania plotek i sprzedaży faktów”. Akcje XTB w ostatnich tygodniach imponowały siłą ustanawiając nawet historyczny rekord.

W I kwartale XTB zanotowało 535 mln zł przy przychodach wynoszących 1,09 mld zł. W obu przypadkach oznacza to rekordowe osiągnięcia. Firma w I kwartale pozyskała także 370 tys. nowych klientów. Sami analitycy pozytywnie oceniają to, co zaraportowała spółka. Poniżej przedstawiamy pierwsze komentarze branży maklerskiej.

Maciej Marcinowski, analityk, Trigon DM

Statystyki klientowskie w pełni zgodne z naszymi oczekiwaniami, zarówno pod względem akwizycji, jak i aktywności klientów. Wypadły wyraźnie powyżej wewnętrznego celu spółki na pozyskiwanie co najmniej 250-29 0tys. klientów kwartalnie. Dane za kwiecień sugerują, że również II kwartał powinien być dobry pod tym względem, z akwizycją klientów rzędu 330-340tys. Pozytywnie odbieramy kontynuację wzrostu depozytów, chociaż skala również była zgodna z naszą prognozą. A to wszystko przy utrzymaniu od trzech kwartałów stabilnego jednostkowego kosztu pozyskania klienta – wskazuje Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM i dodaje. - Jak zwykle najwięcej zaskoczeń po stronie wolumenów i rentowności obrotu. Rentowność obrotu wypadła 40-50 proc. powyżej naszych założeń (w zależności od sposobu liczenia), natomiast wolumen 20-25 proc. niżej. Kwartał był całkowicie zdominowany przez surowce, które stanowiły rekordowe ok. 55 proc. w obrotach, a przychodach z CFD aż 89 proc.Na liście TOP10 instrumentów pod względem obrotów znalazły się wysokomarżowe srebro, ropa i gaz, co w połączeniu z ogłaszanym przez spółkę podwyższonym poziomem spreadów na metalach szlachetnych wywindowało rentowność w górę. Maksymalna dźwignia na tych surowcach (1:10) jest dużo niższa niż na mniej popularnych w tym kwartale indeksach (1:20), czy walutach (1:30), stąd wolumen obrotów mógł wypaść nieco słabiej. Ostateczny rozrachunek jest pozytywny, gdyż przychody wypadły 13 proc. powyżej naszych założeń. Biorąc pod uwagę, że na liście najzyskowniejszych instrumentów nie znalazły się US100 oraz NATGAS sugeruje stratę na market makingu na tych instrumentach, dlatego zakładamy, że przebicie naszej prognozy przychodów wynikało raczej z wyższych spreadów niż market makingu. Dobrze to wróży na kolejne kwartały, zwłaszcza, że spready na metalach szlachetnych oraz ropie nadal utrzymują się na wyższym poziomie niż w tamtym roku (chociaż już nie tak wysokim jak w I kwartale 2026). Przebicie oczekiwań na poziomie zysku netto mogło być jeszcze wyższe, ale spółka zaksięgowała już w tym kwartale w kosztach 20 mln zł kary nałożonej przez KNF 13 kwietnia. Wyniki zdecydowanie powinny przyczynić się do podniesienia naszej prognozy zysku netto na ten rok o 10-15 proc. w kierunku 1,45-1,50 mld zł (P/E~8,0-8,5x). Na kolejne lata zachowalibyśmy jeszcze pewną ostrożność i widzimy upside rzędu proc.

Mateusz Chrzanowski, analityk, Noble Securities

Mimo rozczarowania względem naszych prognoza oceniamy miniony kwartał pozytywnie. Oczywiście skala przychodów będzie trudna do powtórzenia w kolejnych kwartałach, ale było to przez nas sygnalizowane w okazji stawiania prognoz. Odchylenie przychodów o 7 proc. od naszej prognozy nie zmienia jednak interpretacji zjawisk w I kwartale 2026. Wyższe koszty wynikały z większej skali akwizycji nowych klientów – przy utrzymaniu efektywności wydatków marketingowych, natomiast pozostałe, powtarzalne wydatki okazały się niższe od naszych założeń. Dwoma łyżkami dziegciu w tej beczce miodu jest jednak spadek kluczowych wskaźników operacyjnych, tj. niższa niż zakładaliśmy liczba lotów per capita oraz kwota depozytów netto per capita. Sądzimy jednak, że może to być efekt I kwartału 2026 – z jednej strony podwyższonej akwizycja, zaś z drugiej skrajnie mocnych trendów. Dlatego wstrzymalibyśmy się z osądami do kolejnych okresów, szczególnie że sama liczba nowych klientów jest wyraźnie powyżej oczekiwań i nadrabia w ujęciu sumarycznym. W konsekwencji podtrzymujemy pozytywne nastawienie do spółki, choć przesuwamy się nieco z pozycji optymizmu do lekkiego optymizmu jeżeli chodzi o potencjał do dalszego wzrostu notowań, szczególnie że widzimy przejściowe ryzyko w postaci potencjalnego ABB w maju.

Mikołaj Lemańczyk, analityk, BM mBanku

Rynkowa zmienność i trendy stworzyły doskonałe warunki dla XTB, aby zabłysnąć w I kw. 2026 r. i osiągnąć świetne wyniki pod względem rentowności na lot. Biorąc pod uwagę stosunkowo niską aktywność pojedynczego aktywnego klienta (wyrażoną w liczbie lotów), uważamy, że XTB udało się wypracować znaczący zysk z działalności market makerów. Wyniki byłyby jeszcze lepsze, gdyby uwzględnić karę nałożoną przez KNF. Jesteśmy również pod wrażeniem danych dotyczących kont emerytalnych w XTB, zwłaszcza PEA, które sugerują, że marketing w Europie Zachodniej przynosi owoce. Z negatywnych wyników wskazujemy, że pojedynczy aktywny klient handlował średnio mniej niż 2 loty, ale zdajemy sobie sprawę, że silne trendy (np. złoto lub srebro) nie wspierają wyższej aktywności. Nie ekstrapolowalibyśmy takich wyników w nieskończoność, ale przypominają nam one, że mogą zdarzyć się kwartały silniejsze (I kw. 2026 r.) i słabsze (III kw. 2025 r.).