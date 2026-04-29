W tym roku Toya, grupa specjalizująca się w handlu narzędziami i elektronarzędziami, koncentruje się na dalszym wzroście skali działalności oraz umacnianiu pozycji konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych. Priorytetem zarządu pozostaje zwiększanie sprzedaży, w szczególności w kanale eksportowym, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rentowności.

- Do najpilniejszych zadań należy dalsza optymalizacja łańcucha dostaw, zapewnienie stabilności operacyjnej oraz dostosowywanie działalności do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego. Grupa rozwija infrastrukturę logistyczną oraz wzmacnia relacje z dostawcami, co pozwala zwiększać efektywność i dostępność oferty dla klientów – przekonuje Grzegorz Pinkosz, prezes Toyi.