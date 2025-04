Kłopoty gospodarki amerykańskiej to kłopoty całego świata

Po tąpnięciu polskie indeksy próbują wrócić do zwyżek. Jak teraz wyglądają perspektywy krajowego rynku?

Według naszej opinii prognozy na 2025 r. wskazują na pozytywne perspektywy dla polskiego rynku akcji. Potencjalny rozejm – zawieszenie wojny w Ukrainie, wzrost gospodarczy napędzany przez konsumpcję prywatną oraz inwestycje wspierane funduszami unijnymi sprzyjają optymistycznym prognozom. Takie sektory, jak bankowość, odzieżowy oraz IT, mają szczególnie duży potencjał wzrostu. Dodatkowo, atrakcyjne wyceny polskich spółek w porównaniu z innymi rynkami europejskimi mogą przyciągać inwestorów. Należy jednak pamiętać o możliwej podwyższonej zmienności rynku w tym roku, szczególnie duże obawy związane są z wojną celną.

Obniżki stóp procentowych w Polsce w maju są już w zasadzie skonsumowane przez rynek długu. Jak jednak cięcia stóp wpłyną na kondycję poszczególnych sektorów z GPW?

Ewentualne obniżki stóp procentowych w Polsce w 2025 r. mogą mieć zróżnicowany wpływ na poszczególne sektory giełdowe. Negatywnie może zareagować sektor bankowy, ponieważ niższe stopy ograniczają marże odsetkowe i pogarszają rentowność. Z kolei pozytywny wpływ odczują spółki deweloperskie i budowlane, którym tani kredyt sprzyja zarówno po stronie inwestycji, jak i popytu konsumenckiego. Korzyści mogą również odnieść spółki konsumenckie i detaliczne, dla których niższe stopy oznaczają większą skłonność do zakupów ze strony klientów. Technologiczne i wzrostowe spółki zyskują na tańszym kapitale, co może poprawić ich wyceny. Dla przemysłu wpływ może być umiarkowanie pozytywny, szczególnie jeśli niższe stopy wesprą krajowy popyt i inwestycje.

Czy zainteresowanie inwestorów zagranicznych GPW może być trwalsze niż w ostatnich kilku latach, gdy bywało ulotne?

W 2025 r. obserwujemy wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych GPW. Według danych warszawskiej giełdy obroty na rynku akcji wzrosły o 29 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając rekordowe poziomy. Dodatkowo, indeks WIG20 zyskał w pewnym momencie ponad 25,6 proc., co czyniło polski rynek jednym z najsilniejszych na świecie. Atrakcyjne wyceny polskich przedsiębiorstw oraz stabilność gospodarcza kraju przyciągają kapitał zagraniczny. Ponadto prognozy wskazują na dalszy wzrost gospodarczy, co może sprzyjać utrzymaniu tego trendu. W związku z tym istnieje szansa, że zainteresowanie inwestorów zagranicznych GPW będzie trwalsze niż w poprzednich latach. ​Zakończenie wojny w Ukrainie również powinno znacząco wpłynąć na polski rynek kapitałowy, zwiększając zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Stabilizacja regionu po konflikcie może przyczynić się do wzrostu zaufania do rynków Europy Środkowo-Wschodniej, w tym GPW. Dodatkowo, odbudowa Ukrainy może stworzyć nowe możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorstw, co pozytywnie wpłynie na ich notowania giełdowe.

Co jeśli jednak wojna w Ukrainie nie zakończy się tak szybko, jak spodziewano się kilka miesięcy temu?

Jeśli wojna w Ukrainie nie zakończy się tak szybko, jak zakładano jeszcze kilka miesięcy temu, może to osłabić nastroje na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Przedłużający się konflikt zwiększa niepewność geopolityczną, co może odstraszać część inwestorów zagranicznych od bardziej ryzykownych rynków. Wpływa to również na koszty energii, stabilność łańcuchów dostaw i może ograniczać potencjał eksportowy regionu. Dla GPW oznaczałoby to możliwą większą zmienność notowań i bardziej ostrożne podejście inwestorów instytucjonalnych. Jednak Polska, jako stabilna gospodarka przyciągająca inwestycje unijne, może częściowo amortyzować te negatywne skutki. Wiele zależy od tego, jak długo potrwa konflikt i jak będzie kształtować się sytuacja polityczna oraz militarna za naszą wschodnią granicą.

Jak jest teraz z ryzykiem recesji w USA? Czy jeśli się ona pojawi, to inne gospodarki będą w stanie jej uniknąć?

W ostatnich miesiącach ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych znacząco wzrosło, głównie z powodu eskalacji napięć handlowych i wprowadzenia nowych ceł przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Goldman Sachs podniósł prawdopodobieństwo recesji w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy do 45 proc., obniżając jednocześnie prognozę wzrostu PKB na IV kwartał 2025 r. z 1 proc. do 0,5 proc. Podobne obawy wyrażają inne instytucje finansowe, takie jak JPMorgan Chase, który przewiduje spadek realnego PKB o 0,3 proc. oraz wzrost bezrobocia do 5,3 proc.​ Jeśli gospodarka USA wejdzie w recesję, wpłynie to na inne gospodarki na świecie, choć w różnym stopniu. Europa, zwłaszcza Niemcy, już doświadcza spowolnienia wzrostu z powodu większych ograniczeń handlowych i słabości gospodarki USA . Polska, jako gospodarka zorientowana na eksport, może odczuć skutki zmniejszonego popytu na swoje towary na rynkach międzynarodowych, co może spowolnić wzrost gospodarczy.​ Niemniej jednak niektóre gospodarki mogą być w stanie uniknąć recesji, w zależności od ich struktury ekonomicznej, polityki fiskalnej i monetarnej oraz stopnia zależności od handlu z USA. Na przykład kraje z silnym popytem wewnętrznym lub te, które dywersyfikowały swoje rynki eksportowe, mogą lepiej poradzić sobie w obliczu globalnego spowolnienia. Kluczowe będzie monitorowanie polityki handlowej oraz działań podejmowanych przez banki centralne i rządy poszczególnych państw w celu łagodzenia potencjalnych negatywnych skutków recesji w USA.