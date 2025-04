Czy wojna handlowa się zaostrza?

Impulsem do silnego odbicia na giełdzie w Tokio były rozmowy premiera Japonii Shigeru Ishiby z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Japońskie władze liczą na to, że uda im się przekonać prezydenta USA do cofnięcia podwyżki ceł na towary z ich kraju. Akcje Nippon Steel zyskały około 11 proc. po tym, jak Trump rozpoczął przegląd proponowanego przejęcia US Steel, które zostało zablokowane przez jego poprzednika, Joe Bidena.

Zaostrza się jednak konflikt amerykańsko-chiński. Rząd Chin oświadczył, że będzie "walczył do końca", jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuować eskalację wojny handlowej. Dzień wcześniej prezydent USA zagroził dodatkowymi cłami w wysokości 50 proc. w odpowiedzi na odwetowe środki Pekinu. Chińskie Ministerstwo Handlu oskarżyło Waszyngton o "szantaż" i stwierdziło, że groźby Trumpa dotyczące wyższych ceł to "błąd na błędzie" oraz że Chiny "zdecydowanie podejmą środki odwetowe". Tymczasem chiński bank centralny obiecał wsparcie dla głównego funduszu wspieranego przez państwo, Central Huijin Investment, w celu utrzymania "płynnego funkcjonowania rynku kapitałowego". Chiński juan słabł wobec dolara, a za 1 USD płacono we wtorek rano nawet 7,36 juanów. Kurs chińskiej waluty był najsłabszy od końca stycznia, a wielu ekonomistów nie wyklucza dewaluacji chińskiej waluty.