- "Biały Dom jest przygotowany do przeprowadzenia „znaczących negocjacji” w nadchodzących tygodniach z ponad 50 krajami, które pozytywnie odpowiedziały na cły Trumpa - zatweetował Scott Bessent, amerykański sekretarz skarbu. Dodał, że postawa tych państw kontrastuje z postawą Chin, które„wybrały izolację, odpowiadając odwetem i podwajając swoje wcześniejsze negatywne zachowanie”.

Stephen Miran, przewodniczący prezydenckiej Rady Doradców Ekonomicznych, przedstawił natomiast podczas wystąpienia w Hudson Institute warunki złagodzenia polityki handlowej USA wobec poszczególnych państw. Według niego, inne kraje mogą zaakceptować cła na swój eksporty do Stanów Zjednoczonych bez odwetu, co zapewni dochody do Skarbu USA. Mogą też zaprzestać nieuczciwych i szkodliwych praktyk handlowych, otwierając swoje rynki i kupując więcej z Ameryki. Mogą zwiększyć wydatki na obronność i zakupy od USA, co "odciąży naszych żołnierzy i stworzy miejsca pracy". Mogą także inwestować i budować fabryki w Ameryce. - Po piąte, mogą po prostu wypisać czeki na rzecz Skarbu, które pomogą nam finansować globalne dobra publiczne - powiedział Miran.