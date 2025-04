Strach przed cłami nadal rozlewa się po światowych rynkach akcji

– Są na rynku elementy panicznej wyprzedaży, są też margin calls, a fundusze sprzedają aktywa, by zebrać gotówkę. Odwet Chin na cła Trumpa przyniósł wzrost ryzyka, a w oczach inwestorów w grę wchodzi dewaluacja ich waluty – twierdzi Sat Duhra, zarządzający z Janus Henderson Investors.

– Strach nadal napędza działania rynkowe od czasu ogłoszenia przez prezydenta Trumpa ceł 2 kwietnia. Myślę, że wielu inwestorów obawia się najgorszego scenariusza, czyli przedłużonej wojny handlowej. Dopóki nie znajdziemy drogi wyjścia i jakichś wskazówek, że potencjalnie zmierzamy do zawierania umów w celu obniżenia taryf, nastroje pozostaną kruche – wskazuje Angelo Kourkafas, strateg w firmie Edward Jones.

Bill Ackman, miliarder będący założycielem funduszu hedgingowego Pershing Square Capital Management, wezwał prezydenta Donalda Trumpa do zawieszenia na 90 dni karnych ceł wzajemnych, które mają wejść w życie 9 kwietnia. Stwierdził, że ich wprowadzenie będzie oznaczało dla gospodarki USA „wojnę nuklearną” i będzie ciosem w wiarygodność Ameryki jako partnera handlowego. Ackamn wcześniej wspierał Trumpa, a obecnie ostro krytykuje jego sekretarza handlu Howarda Lutnicka, byłego prezesa Cantor Fitzgerald. – Właśnie się zorientowałem, dlaczego Howard Lutnick patrzy obojętnie na to, jak walą się rynek akcji i gospodarka. On i Cantor trzymają długie pozycje na obligacjach. On zarabia, gdy nasza gospodarka przechodzi implozję – napisał Ackman.

Podwyżki ceł skrytykował również Jamie Dimon, prezes banku JPMorgan Chase. „Najnowsze cła prawdopodobnie zwiększą inflację i sprawiają, że wielu ludzi rozważa większą możliwość recesji. Jednak nawet pomimo niedawnego spadku wartości rynkowych, ceny pozostają stosunkowo wysokie. Te znaczące i bezprecedensowe siły sprawiają, że pozostajemy bardzo ostrożni” – napisał Dimon w dorocznym liście do akcjonariuszy.

Analitycy Goldman Sachs podwyższyli 12-miesięczną prognozę recesji w USA z 35 proc. do 45 proc., a projekcję amerykańskiego wzrostu gospodarczego na ten rok obcięli z 1 proc. do 0,5 proc. „Warunki finansowe zaostrzyły się bardziej agresywnie, niż się spodziewaliśmy, w odpowiedzi na ogłoszenie przez Biały Dom ceł »wzajemnych« oraz decyzję rządu chińskiego o cłach odwetowych na eksport USA. Wynika to częściowo z tego, że obie decyzje były bardziej agresywne, niż przewidywano. Sugeruje to również, że wrażliwość warunków finansowych na dodatkowe cła odbija się od umiarkowanych poziomów z początku 2025 roku w kierunku bardziej znaczących poziomów obserwowanych podczas wojny handlowej w latach 2018–2019” – wskazują eksperci Goldmana.