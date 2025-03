Stablecoin (czyli tzw. stabilna kryptowaluta), którego emisję zapowiada World Liberty Financial, ma nosić nazwę USD1. Będzie on powiązany kursowo z dolarem amerykańskim w relacji 1:1. Nowy stablecoin ma być w 100 proc. zabezpieczony za pomocą krótkoterminowych papierów dłużnych rządu USA, depozytów dolarowych oraz innych "ekwiwalentów gotówki".

"USD1 zapewni to czego nie mogą zaoferować anonimowe oraz algorytmiczne projekty kryptowalutowe - dostęp do siły DeFi (zdecentralizowanych finansów - dop. Red.) wspieranej przez wiarygodność oraz zabezpieczenia związane z najbardziej respektowanymi nazwiskami w finansach tradycyjnych. Oferujemy stablecoin, który inwestorzy państwowi oraz duże instytucje będą mogli śmiało zintegrować ze swoimi strategiami na rzecz bezproblemowych, bezpiecznych transakcji transgranicznych" - napisał Zach Witkoff, współzałożyciel World Liberty. USD1 ma zostać wyemitowany na blockchainie ethereum oraz na Binance Smart Chain. Agencja Bloomberga donosiła niedawno, że World Liberty Financial prowadzi rozmowy z Binance (największą na świecie giełdą kryptowalutową) obejmującą m.in. emisję stablecoina.

Jakie Trump ma związki z rynkiem kryptowalut?

Zach Witkoff jest synem Stevena Witkoffa, dewelopera a zarazem specjalnego prezydenckiego wysłannika na Bliski Wschód i do Rosji. World Liberty Financial jest blisko związana z rodziną Trumpów. Eric i Don Jr. - synowie prezydenta – są nazywani przez spółkę swoimi "ambasadorami Web3". Angażują się w promowanie jej projektów biznesowych. Barron Trump, najmłodszy syn prezydenta, jest wskazywany przez spółkę jako jej "wizjoner DeFi", a prezydentowi Trumpowi firma nadała oficjalny tytuł "głównego promotora kryptowalut".

Administracja Trumpa zajęła przychylne stanowisko regulacyjne wobec kryptowalut i chce m.in. wspierać rozwój stablecoinów. W Kongresie złożono dwa projekty ustaw mających zwiększyć rolę tego rodzaju tokenów w systemie finansowym.- Te ustawy otworzą drogę Donaldowi Trumpowi i Elonowi Muskowi do tworzenia stablecoinów przy małym nadzorze - ostrzega demokratyczna kongreswoman Elizabeth Warren.