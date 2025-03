W którą stronę pójdzie S&P500? Nieuchwytny aspekt

Nie oznacza to jednak, że opcje nie mogą mieć wpływu na szerszy rynek – „ogon może machać psem.” Kontrakty z zerowym terminem wygaśnięcia (zero-day options) osiągnęły rekordowy poziom 56 proc. wolumenu opcji na S&P 500 w lutym, a w niektóre dni w marcu było to jeszcze więcej. To wystarczająco duży udział, aby przyciągnąć uwagę inwestorów instytucjonalnych analizujących inne sygnały rynkowe.

Reakcje oderwane od fundamentów

- Aktywność ta stała się na tyle znacząca, że może mieć materialny wpływ na ruchy głównych indeksów giełdowych, takich jak S&P 500 czy Nasdaq- wskazuje ł Stefano Amato, zarządzający funduszem w M&G Investments, Multi-Asset Group. -Traktujemy te dynamiki jako wskaźnik nastrojów rynkowych, który w połączeniu ze wzrostem przepływów do pasywnych produktów może powodować przesadne krótkoterminowe reakcje oderwane od fundamentów- podkreśla.