Niektóre wojny handlowe to wojny narkotykowe?

Za pierwszej kadencji Trumpa Chiny wielokrotnie obiecywały USA współpracę w ukróceniu handlu fentanylem. O ile rzeczywiście wprowadziły obostrzenia na eksport leków opioidowych, to komponenty do produkcji narkotyków nadal dosyć swobodnie są wysyłane w świat. Z zeszłorocznych ustaleń Komisji Izby Reprezentantów ds. Chin wynika, że produkcja tych półproduktów jest wręcz subsydiowana w ChRL. „Producenci dostają zwrot VAT za wyeksportowane komponenty do produkcji fentanylu, podczas gdy nie mogą legalnie sprzedawać ich w Chinach” – zatweetował generał Robert Spalding, były dyrektor w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa.

Chińskie związki meksykańskich karteli nie ograniczają się tylko do kwestii sprowadzania półproduktów do wytwarzania narkotyków syntetycznych.

„Pewne ekstremalnie wiarygodne kanadyjskie źródła z wywiadu przedstawiły ocenę, która mnie oszołomiła: to, że wygląda na to, że państwo chińskie ma wpływ na meksykańskie kartele. – Oni muszą go mieć – powiedziało mi źródło z RCMP. Dlatego że chińscy podziemni bankierzy zajmują się niemal całością pieniędzy latynoamerykańskich karteli narkotykowych. To oparte na handlu pranie brudnych pieniędzy na skalę przemysłową. Chińczycy obracają pieniędzmi meksykańskich karteli na całym świecie, wymieniając je na dobra przemysłowe. Wysyłają te dobra wszędzie, gdzie kartele potrzebują funduszów. Dobra są sprzedawane, przychody trafiają do banków, politycy dostają łapówki, kupowana jest broń, a więcej narkotyków jest produkowanych i eksportowanych” – napisał Sam Cooper.

To, że Trump jednym ruchem długopisu wprowadził karne cła na tak różne kraje, jak Kanada, Meksyk i Chiny, nie jest więc przypadkiem. Amerykański prezydent oczekuje bowiem od tej trójki państw współpracy w powstrzymaniu napływu narkotyku, który niszczy tkankę społeczną w USA.

Czy będą amerykańskie uderzenia wojskowe w meksykańskie kartele?

Jedną z decyzji prezydenta Donalda Trumpa podjętych na początku jego drugiej kadencji, było podpisanie rozporządzenia klasyfikującego meksykańskie kartele narkotykowe jako organizacje terrorystyczne. Pete Hegseth, nowy sekretarz obrony, wypowiadał się wcześniej, że USA powinny rozważyć przeprowadzenie uderzeń militarnych w te organizacje przestępcze. Pierwszą swoją wizytę jako sekretarz obrony złożył on wśród żołnierzy uczestniczących w operacji zabezpieczenia granicy południowej. W tym tygodniu zaobserwowano natomiast przelot w meksykańskiej przestrzeni powietrznej amerykańskiego samolotu RC-135V/W Rivet Joint będącego platformą do zbierania danych z wywiadu elektronicznego. Przeleciał on nad Zatoką Kalifornijską, pomiędzy stanami Baja California Sur (będącym południową częścią Półwyspu Kalifornijskiego), Sinaloa i Sonora. Tereny te są znane z silnej aktywności karteli narkotykowych. Czyżby więc amerykańskie siły zbrojne szykowały się do precyzyjnych uderzeń w te grupy przestępcze?



Obecnie trudno sobie wyobrazić, by władze Meksyku zgodziły się na to, by siły zbrojne USA prowadziły operacje na terytorium ich kraju. Meksykańska prezydent Claudia Sheinbaum uspokajała obywateli, że taka inwazja jest mało prawdopodobna. A jeśli kartele same zaatakują USA? Dotychczas mocno unikały one prowokowania sąsiedniego supermocarstwa. Zdarzało się, że gdy lokalni bandyci atakowali amerykańskich turystów, to kartele oficjalnie za to przepraszały i w pokazowy sposób zabijały winnych tych przestępstw. Administracja Trumpa chce jednak psuć im interesy, wzmacniając ochronę granicy. Działania te doprowadziły już do tego, że liczba nielegalnych prób jej przekroczenia spadła aż o 94 proc. rok do roku. Zapewne trudniej jest też przemycać narkotyki. To może frustrować meksykańskich gangsterów. Wywiad amerykańskiej Straży Granicznej (Border Patrol) zdobył niedawno informacje, że kartele szykują się do wykorzystania dronów- kamikaze przeciwko funkcjonariuszom tej służby. Gdyby doszło do takich ataków, USA miałyby pretekst do odwetu. HK