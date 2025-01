Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Wspierając swoje cele, Komitet zdecydował się utrzymać docelowy zakres stopy funduszy federalnych na poziomie 4-1/4 do 4-1/2 procent. Rozważając zakres i harmonogram dodatkowych dostosowań do docelowego zakresu stopy funduszy federalnych, Komitet dokładnie oceni napływające dane, zmieniające się perspektywy i równowagę ryzyk. Komitet będzie kontynuował redukcję posiadanych skarbowych papierów wartościowych oraz agencyjnych papierów dłużnych i agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Komitet jest mocno zaangażowany we wspieranie maksymalnego zatrudnienia i przywrócenie inflacji do celu 2%" - czytamy w komunikacie.

Fed ocenia, że ostatnie wskaźniki sugerują, iż aktywność gospodarcza nadal rozwija się w solidnym tempie. Stopa bezrobocia ustabilizowała się na niskim poziomie w ostatnich miesiącach, a warunki na rynku pracy pozostają solidne. Inflacja pozostaje nieco podwyższona.

"Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższej perspektywie. Komitet ocenia, że zagrożenia dla osiągnięcia jego celów w zakresie zatrudnienia i inflacji są mniej więcej zrównoważone. Perspektywy gospodarcze są niepewne, a Komitet zwraca uwagę na zagrożenia dla obu stron swojego podwójnego mandatu - czytamy dalej.

Oceniając odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze. Komitet będzie przygotowany do odpowiedniego dostosowania nastawienia polityki pieniężnej, jeśli pojawią się zagrożenia, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celów Komitetu. Oceny Komitetu będą uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych, a także sytuacji finansowej i międzynarodowej, podsumowano.