Wygraną wyborczą Trumpa z 2016 r. wielu ludzi ze środowisk biznesowych traktowało jako anomalię, a jego program traktowało ze sporym sceptycyzmem. Po wyborach z 2020 r. i zamieszkach na Kapitolu Trump wydawał się być politykiem pozbawionym szans na powrót do Białego Domu. O wiele częściej niż reelekcję wróżono mu więzienie. Trump zdołał jednak dokonać zdumiewającego powrotu politycznego. Bez większych problemów wygrał prawybory republikańskie, później pokonał w debacie prezydenta Bidena (co sprowokowało spanikowany demokratyczny establishment do podmiany kandydata na wiceprezydent Kamalę Harris), przeżył zamach, poprowadził bardzo profesjonalną kampanię wyborczą, wygrał wybory ze sporą przewagą (i pomógł republikanom odzyskać kontrolę nad Kongresem), a następnie zaczął sprawnie budować swoją nową administrację. Potentaci biznesowi, tacy jak Bezos i Zuckerberg, mogli więc uznać, że wygrana Trumpa nie jest żadną anomalią, ale symptomem głębszych zmian społecznych w USA. Walczyć z tymi zmianami nie ma co. Lepiej jest je zacząć oswajać i budować dobre relacje z nową administracją.

To, że miliarderzy z branży technologicznej zaczęli nagle zabiegać o przyjaźń z Trumpem, to również skutek tego, że w otoczeniu prezydenta elekta znaleźli się prominentni przedstawiciele Doliny Krzemowej, do których zalicza się choćby wiceprezydent elekt J.D. Vance. Nie bez znaczenia było też poparcie udzielone Trumpowi przez Elona Muska. – Jedno z najstarszych waszyngtońskich przysłów mówi, że jeśli nie jesteś przy stole, to jesteś częścią menu. Cena za dopuszczenie do stołu ciągle rośnie – twierdzi Michael Beckel, szef działu analiz w organizacji Issue One. – Wszyscy ci ludzie mają okazję, by wkraść się w łaski nowej administracji. Żaden z nich nie chce być przez kolejne cztery lat traktowany przez Trumpa jak chłopiec do bicia – wskazuje Brendan Glavin, dyrektor w organizacji pozarządowej OpenSecrets. Jak dalej się potoczą relacje Trumpa z gigantami biznesowymi? Tego nie wiemy, ale ciekawie będzie je obserwować.

Spór o wizy H1B oraz hinduską imigrację, który uderzył w wizerunek Muska

Elon Musk ostatnio poważnie się naraził części zwolenników Trumpa. Opowiedział się bowiem za kontynuacją programu wizowego H1B. Obejmuje on wizy dla pracowników wykwalifikowanych, bywa jednak nadużywany. Można spotkać się z opinią, że wielkie koncerny sprowadzają w jego ramach imigrantów, którzy nie są jakimiś wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach, ale takich przeciętnych, którym można zapłacić mniej niż Amerykaninowi za pracę podobnej jakości. Musk, broniąc programu H1B, stwierdził, że Amerykanie są „zbyt upośledzeni umysłowo”, by dostarczyć mu wystarczającej liczby wykwalifikowanych inżynierów. Sprowokowało to wiele ostrych reakcji zwolenników Trumpa. Musk w bardzo emocjonalny sposób mierzył się z nimi na swojej platformie X. Groził m.in. swoim krytykom, że ich zniszczy, a niektórych z nich pozbawił możliwości monetyzowania treści na ich kontach. Wypominano mu po tym, że zaczął stosować te same standardy co platformy społecznościowe o profilu lewicowo-liberalnym. Po stronie Muska stanął jednak prezydent elekt Donald Trump, który przypomniał, że jest wielkim zwolennikiem programu wizowego H1B i że korzystają z niego jego spółki.

Po tym sporze został jednak spory niesmak w środowisku zwolenników Trumpa. Internet zaczęła też zalewać fala memów uderzających zarówno w Muska, jak i w hinduskich imigrantów, którzy często korzystają z programu H1B. W memach tych kwestionowano m.in. szczególne talenty imigrantów z Indii oraz przypominano o różnych patologiach trapiących Indie. „Zbudowane przez upośledzonych umysłowo” – w ten sposób podpisano na jednym z memów panoramę wieżowców w jednym z amerykańskich miast. „Zbudowane przez geniuszów” – ten podpis widniał pod zdjęciem indyjskich slumsów. HK