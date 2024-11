Co wygrana Trumpa oznacza dla poszczególnych branż?

Z drugiej strony, Trump wspierał rozwój przemysłu naftowego, gazowego i węglowego, w tym rozwój infrastruktury, jak np. rurociągi. W związku z tym, jego druga kadencja może być bardziej korzystna dla tej grupy spółek. Jednak w dłuższej perspektywie, popyt na energię odnawialną, napędzany przez globalne zmiany klimatyczne oraz rosnącą presję społeczną, może utrzymać wzrost sektora OZE, mimo politycznych trudności w USA.

Powyższe argumenty oprócz wpływu bezpośrednio na spółki z indeksu S&P 500 Energy będą miały także przełożenie na sektor użyteczności publicznej (ang. utilities). Firmy, które np. wytwarzają energię z tradycyjnych źródeł mogą zyskać dzięki nowej administracji. Odwrotnie w przypadku spółek, które w ostatnich latach mocno zwiększały w swoim mixie energetycznym udział OZE. Negatywnym czynnikiem dla sektora utilities byłoby jednak utrzymywanie stóp procentowych na wyższym poziomie przez dłuższy czas, bowiem ten sektor charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem zadłużenia.

Atrakcyjne perspektywy mogą jednak malować się przed sektorem zbrojeniowym. Już za czasów poprzedniej kadencji administracja Trumpa zwiększała budżety obronne, co wspierało duże kontrakty na sprzęt wojskowy. Ostatnie lata przyniosły wzrost napięć geopolitycznych, co będzie argumentem za kontynuacją tych działań. Oprócz rosnących wydatków przez amerykańską armię, polityka Trumpa może naciskać na sojuszników, aby zwiększali budżety obronne, z czego część zamówień może płynąć do amerykańskich spółek. Trump już wcześniej mocno apelował, aby członkowie NATO spełniali ustalone zobowiązanie do przeznaczania 2 proc. PKB na obronność. Na rosnącym popycie mogą skorzystać więc firmy zajmujące się technologią obronną, lotnictwem i produkcją uzbrojenia.

Mniejsze spółki

Republikański Senat i Izba Reprezentantów oznaczają, że zapowiadane w kampanii bodźce fiskalne, w tym niższe podatki zapewne zostaną wdrożone. Wyraźnie mogą to odczuć małe i średnie spółki, które są bardziej wrażliwe na korzyści płynące z niskich stawek podatkowych niż duże przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że ich efektywna stopa podatkowa jest wyższa niż w przypadku dużych firm. W praktyce oznacza to, że niższe podatki mogą mocniej wpłynąć na poprawę wyników mniejszych spółek.

Jeśli połączymy to z polityką nowej administracji, która będzie skupiona wokół krajowej gospodarki, tworzy to dobre fundamenty pod wzrosty wycen mniejszych firm, które generują większość przychodów na rodzimym rynku.