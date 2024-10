Byki z Wall Street wciąż nienasycone. 10 bilionów dolarów to za mało

Indeks Citigroup mierzący tętno gospodarki znowu jest na najwyższym poziomie od kwietnia.

Zagrożenia zawsze istnieją

- Czy są zagrożenia? Oczywiście zawsze istnieje ta ściana niepokoju - wskazuje Garrett Melson, strateg w Natixis Investment Managers Solutions.

Rentowności idą w górę, ale głównie z powodu wyższych realnych rentowności, podkreśla ekspert.

Oznacza to, że rosną oczekiwania co do wzrostu gospodarki, a to z kolei wspiera wyższe prognozy zysków.