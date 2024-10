Banki z Wall Street z wynikami lepszymi od prognoz

Goldman Sachs ma prawo zaliczyć III kwartał do bardzo udanych. Jego zysk netto wzrósł w ciągu tych trzech miesięcy o 45 proc. rok do roku i sięgnął 2,99 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 8,40 USD, podczas gdy średnio prognozowano, że sięgnie 6,89 USD. Przychód zwiększył się w tym czasie o 7 proc., do 12,7 mld USD, a oczekiwano, że wyniesie 11,8 mld USD.

Na handlu akcjami bank zarobił 3,5 mld USD, o 18 proc. więcej niż przed rokiem. Przychód z handlu obligacjami spadł co prawda o 12 proc., do 2,96 mld USD, ale okazał się nieco wyższy od prognoz. Przychód działu bankowości inwestycyjnej wzrósł o 20 proc., do 1,87 mld USD, a działu zarządzania aktywami o 16 proc., do 3,75 mld USD. Oba rezultaty były wyższe od prognoz analityków.