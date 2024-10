Inwestorzy mocniej nagradzają spółki za wyniki lepsze od prognoz

– Poprzeczka została szczególnie mocno obniżona dla spółek cyklicznych, a spółki są wynagradzane za jej przeskoczenie – wskazuje Michael Wilson, główny strateg Morgana Stanleya.

– Pytanie brzmi, czy oczekiwania są już wystarczająco niskie na początku sezonu. Zwłaszcza że indeksy giełdowe są bliskie szczytów, a pozycjonowanie jest podwyższone – zauważa Mislav Matejka, strateg JPMorgan Chase.

Czytaj więcej Parkiet PLUS S&P 500 po dwóch latach hossy. Ile czasu zostało do większego tąpnięcia? Czas trwania obecnej fali hossy na Wall Street przekroczył 24 miesiące. Tymczasem trzy spośród czterech głównych fal zwyżkowych S&P 500 od 2009 roku dobiegały końca po ok. 22–26 miesiącach, po czym rozpoczynała się droga do większej zniżki, która w najlepszym razie okazywała się średniej wielkości „correction”, a w gorszych przypadkach ocierała się o bessę lub nawet przekroczyła jej próg.

Bez rozstrzygnięcia

Sezon wyników w USA jest wciąż jednak we wczesnej fazie. Do czwartkowego otwarcia sesji na Wall Street raporty za III kwartał opublikowało 121 spółek z indeksu S&P 500. 93 z nich miały zysk większy, niż prognozowano, 9 miało ten wynik zgodny z oczekiwaniami, a 19 negatywnie rozczarowało. O ile raporty okresowe opublikowała już połowa banków i firm finansowych wchodzących w skład tego indeksu (z czego tylko jedna rozczarowała wysokością zysku), to jak dotąd zrobiła to niewielka część spółek zaliczanych do sektora nowych technologii. Wyniki za III kwartał podało tylko 8 z 63 spółek z tej branży. Jest więc jeszcze spore pole do popisu.

Ogólnie jednak inwestorzy nie spodziewali się, by spółki ze S&P 500 doświadczyły dużej poprawy wyników w III kwartale. Według danych firmy FactSet średnio prognozowany jest wzrost zysków na akcję tych spółek jedynie o 3,4 proc. Gdyby te prognozy się sprawdziły, to byłby to najgorszy kwartał pod tym względem od II kwartału 2023 r.

Z prognoz i szacunków zebranych przez FactSet wynika, że zysk na akcję spółek z grona Wspaniałej Siódemki (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia oraz Tesla) wzrósł w III kwartale o 18,1 proc. Wzrost zysków pozostałych 493 spółek z indeksu S&P 500 ma wynieść jedynie 0,1 proc.