Departament Handlu USA ogłosił, że inflacja PCE utrzymała się w lipcu na poziomie 2,5 proc. W porównaniu z czerwcem, ceny wzrosły o 0,2 proc., czyli zwiększyły się tak, jak oczekiwano. Inflacja bazowa PCE, czyli nie uwzględniająca zmian cen żywności, paliw i energii, pozostała na poziomie 2,6 proc., a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,2 proc.

Wygląda więc na to, że te dane nie będą przeszkodą dla Fedu, by we wrześniu obniżył on stopy procentowe.

Kiedy Fed może obniżyć stopy procentowe?

Barometr CME FedWatch wskazywał w piątek po południu, że rynek spodziewa się, że wrześniowe cięcie stóp w USA jest już w 100 proc. pewne. Szanse na obniżkę głównej stopy o 25 pb. wynosiły wówczas 69 proc., a o 50 pb. 31 proc.

- Wzrosła moja pewność, że inflacja jest na ścieżce do 2 proc. - powiedział Jerome Powell, prezes Fedu, podczas swojego wystąpienia na sympozjum w Jackson Hole. Dodał, że Fed nie dąży do dalszego osłabienia warunków na rynku pracy, ani dobrze nie przyjmie takiego pogorszenia sytuacji. Słowa te zinterpretowano jako zapowiedź obniżek stóp procentowych. Powell nie zostawił w tej kwestii większych wątpliwości.

- Nadszedł czas na dostosowanie stóp procentowych. Kierunek podróży jest jasny, a timing oraz tempo obniżek stóp będą zależne od nadchodzących danych oraz od bilansu czynników ryzyka - stwierdził przewodniczący Rezerwy Federalnej.