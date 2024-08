Dlaczego jen wywołał ból głowy u inwestorów?

– Jest znaczący powrót do transakcji carry trade, po tym jak dane o amerykańskiej sprzedaży detalicznej okazały się lepsze od prognoz. Użytkownicy wielu kont sprzedawali jeny, by kupować dolary australijskie i funty – powiedział agencji Bloomberga Antony Foster, szef działu spotowego tradingu walutami grupy G10 w londyńskim oddziale Nomury.

Czyżby inwestorzy mieli bardzo krótką pamięć i ryzykowali, że ich pozycje znów zostaną zmiażdżone przez umacniającego się jena? Powodzenie ich transakcji będzie zależało od tego, czy japońska waluta będzie słabła, czy też znów zdoła szybko się umocnić. To natomiast będzie w dużym stopniu skutkiem działań Banku Japonii oraz amerykańskiego Fedu. Inwestorzy spodziewają się, że Rezerwa Federalna zacznie ciąć stopy procentowe we wrześniu, co może prowadzić do osłabienia dolara. Co zrobi jednak Bank Japonii? Jego dwie ostatnie podwyżki stóp były zaskoczeniem dla inwestorów. Teraz liczą oni na to, że japoński bank centralny na nich poprzestanie. Ucieszyła ich sugestia Shinichiego Uchidy, wiceprezesa Banku Japonii, mówiąca, że jego instytucja nie będzie podnosiła stóp procentowych, jeśli sytuacja na rynkach będzie niestabilna. Mediana prognoz strategów zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje, że na koniec roku główna stopa procentowa Banku Japonii pozostanie na poziomie 0,25 proc., ale w pierwszym kwartale 2025 r. może ona wzrosnąć w okolice 0,45 proc.

Prognozy większości analityków dla kursu jena też wydają się konserwatywne. O ile pod koniec zeszłego tygodnia był on w okolicach 146 jenów za 1 dolara, o tyle mediana projekcji sugeruje, że na koniec 2024 r. będzie on wynosił 148 jenów za 1 USD. Poszczególne prognozy wahają się od 136 jenów (Banco Santander) do 161 jenów za 1 USD (Validus Risk Management).

– Japońska waluta może w ciągu następnych 12 miesięcy umocnić się do poziomu 140 jenów za 1 dolara, gdyż zmniejszy się różnica między wysokością stóp procentowych w Japonii oraz w USA. Nie spodziewamy się osłabienia jena. Początek luzowania polityki pieniężnej w USA tworzy szansę na zbudowanie długich pozycji na jenie. Najlepiej jednak nie tworzyć ich zbyt dużych, gdyż ta waluta będzie doświadczała sporej zmienności – uważa Shinichiro Arie, dyrektor inwestycyjny w japońskim oddziale Amundi.

Pułap dla stóp

Niechęć do wywoływania niepotrzebnych zawirowań na rynkach finansowych prawdopodobnie sprawi, że Bank Japonii będzie w nadchodzących miesiącach ostrożniejszy. Czy to jednak oznacza, że całkowicie zrezygnuje już z dalszych cięć? Może on przez jakiś czas potrzymać inwestorów w tej kwestii w niepewności. Wygląda jednak na to, że potrzeba zacieśniania polityki pieniężnej będzie później malała. Jeśli więc przed końcem tego roku nie dojdzie do nowych podwyżek stóp, to będą one mało prawdopodobne w przyszłym roku.

– Trzymamy się swojego poglądu, że Bank Japonii nie będzie podwyższał stóp procentowych w przyszłym roku, gdyż inflacja ustabilizuje się wówczas w okolicach 1,5 proc. Umocnienie jena, w reakcji na cięcia stóp innych banków centralnych, powinno skutkować dalszym spowolnieniem wzrostu cen dóbr. Inflacja usługowa wyhamowała już natomiast poniżej poziomu 2 proc. i nie ma wyraźnych oznak tego, że szybszy wzrost płac doprowadzi do jej nowego przyspieszania. Jeśli mamy rację, to wiosenne negocjacje między związkowcami a pracodawcami będą skutkowały mniejszymi podwyżkami płac niż w tym roku, a więc wzrost płac zwolni – prognozuje Marcel Thieliant, analityk Capital Economics.