Niemcy. Niższe zamówienia, niższy eksport

Czytaj więcej Wykres Dnia Płace w Niemczech rosną w najszybszym tempie w tym stuleciu Nadal jednak nie nadążają za gwałtownym wzrostem inflacji od czasu kryzysu koronawirusowego. Ale w związku ze wzrostem płac w Niemczech kwestionowana jest obniżka stóp procentowych w strefie euro.

W czerwcu 2024 r. rozpiętość stanu zamówień wyniosła 7,2 miesiąca, podobnie jak w maju 2024 r. Rozpiętość pozostała niezmieniona dla producentów dóbr kapitałowych (9,7 miesiąca), producentów dóbr pośrednich (4,1 miesiąca) oraz producentów dóbr konsumpcyjnych (3,5 miesiąca).

Zakładając, że obroty pozostają stałe i nie wpływają żadne nowe zamówienia, zakres wskazuje, ile miesięcy jednostki lokalne musiałyby teoretycznie produkować towary, aby zrealizować wszystkie dostępne zamówienia. Obliczany jest jako stosunek aktualnego stanu zamówień do średnich obrotów z ostatnich 12 miesięcy.

Natomiast niemiecki eksport w I półroczu 2024 r. spadł o 1,6 proc., do 801,7 mld euro rok do roku. W pierwszym półroczu do Niemiec sprowadzono towary o łącznej wartości 662,8 mld euro. Oznacza to spadek o 6,2 proc. w porównaniu z I półroczem 2023 r. Saldo handlu zagranicznego Niemiec (eksport minus import) wyniosło w I półroczu 2024 r. +138,8 mld euro i było o 28,7 proc. wyższe niż w I półroczu 2023 r. (+107,9 mld euro).

Najważniejszymi towarami eksportowymi Niemiec w I półroczu były pojazdy samochodowe i części do pojazdów mechanicznych o wartości 135,3 mld euro. W porównaniu z I półroczem 2023 r. eksport pojazdów spadł o 2,4 proc. Na drugim miejscu znalazły się maszyny o wartości 109,6 mld euro (-4,4 proc. w porów­naniu z analogicznym okresem ub.r.