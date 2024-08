Płace w Niemczech rosną w najszybszym tempie w tym stuleciu

– Potencjalna utrata konkurencyjności powinna zachęcić negocjatorów płac do złagodzenia swoich żądań, a sektor przedsiębiorstw do inwestowania w przedsięwzięcia zwiększające produktywność – powiedział Financial Times. – W tym kontekście decydentom polityki pieniężnej zaleca się przyjrzenie się bardzo szerokiemu zestawowi danych i zachowanie szczególnej czujności.

Jörg Krämer, główny ekonomista Commerzbanku powiedział, że sposób, w jaki bank centralny radzi sobie z presją płacową, jest „niebezpieczny”. – To, co obecnie nazywa się nadrabianiem zaległości, w dawnych czasach nazywano efektem drugiej rundy – stwierdził.

Wyższe płace nie zaszkodzą gospodarce

W nadchodzących miesiącach spodziewanych jest więcej umów typu „bumper pay”. Najpotężniejszy związek zawodowy w Niemczech, IG Metall, rozpocznie we wrześniu walkę o 7-proc. podwyżkę płac dla 3,9 mln pracowników krajowego przemysłu metalowego i elektrycznego. Negocjacje zbiorowe są szczególnie popularne w Niemczech i obejmują także około 80 procent pracowników w całej strefie euro.

Inwestorów przekonuje przesłanie Lagarde, że zachowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych pokazuje, że jest mało prawdopodobne, aby wyższe płace doprowadziły do ​​budzącej strach spirali płacowo-cenowej, która nękała zachodnie gospodarki w latach 70. XX w., kiedy wysokie podwyżki płac nastąpiły po szokach cenowych ropy naftowej i utrudniały zapanować nad inflacją.

Prezes EBC podkreśliła, że po wzroście o 4,8 proc. w tym roku umowy płacowe będą prawdopodobnie niższe w 2025 r., a w roku następnym „jeszcze bardziej”.

– EBC koncentruje się szczególnie na kwestii, w jakim stopniu marże zysku absorbują wzrost jednostkowych kosztów pracy – powiedział Frederik Ducrozet, kierownik ds. badań makroekonomicznych w Pictet Wealth Management.