Gdzie w ciągu dwóch lat zginęło w Chinach 2700 ton złota?

Chen Long, współzałożyciel firmy badawczej Plenum, zwraca uwagę na to, że zakupom dokonywanym przez bank centralny oraz inwestorów detalicznych towarzyszyło jednak wyprzedawanie kruszcu przez banki komercyjne. Czterech największych chińskich pożyczkodawców pozbyło się w 2023 r. 700 ton złota (te cztery instytucje wyprzedawały kruszec już od 2016 r., a w 2022 r. i 2023 r. łącznie pozbyły się 785 ton, z czego 533 ton sam Bank of China).

– Całkowite zasoby złota chińskich nabywców detalicznych, banków oraz Ludowego Banku Chin w 2023 r. wzrosły właściwie tylko o 431 ton. W tym czasie całkowita chińska produkcja złota i jego import netto wynosiły około 1775 ton. Pojawiła się więc luka opiewająca na ponad 1300 ton. Odzwierciedla ona ilość złota, które zniknęło z oficjalnych rachunków – twierdzi Chen Long.

Zwraca on uwagę, że podobna „dziura” występowała w statystykach również w poprzednich latach. W 2018 r. przekraczała 2000 ton, później w latach 2019–2021 była dosyć mała, by w 2022 r. sięgnąć 1382 ton. – To oznacza, że w ostatnich dwóch latach zniknęło w Chinach około 2700 ton złota, co stanowi ponad połowę rocznej światowej produkcji kruszcu. Całkowita wartość owego „zaginionego” złota z ostatnich dwóch lat to około 200 mld USD. To mało prawdopodobne, by trzymał je wszystkie jeden tajemniczy kupiec – zauważa Chen Long. Dopuszcza on jednak możliwość, że chiński bank centralny skupował w ostatnich latach kruszec potajemnie. Jeśli wspomniane 2700 ton złota trafiło do jego skarbca, to oznacza, że jego rezerwy zwiększyły się do prawie 5000 ton. Dawałoby to Chinom drugie miejsce na świecie pod względem ich wielkości. Ten proceder mógł trwać jednak dłużej. Możliwe więc, że chińskie rezerwy kruszcu zbliżyły się do amerykańskich lub nawet je przewyższyły. Nie ogłaszano tego, by nie wywoływać wstrząsów na rynkach. Chiński bank centralny miał na koniec kwietnia w swoich rezerwach amerykańskie obligacje warte 770,7 mld USD. Szacowano też, że aktywa denominowane w dolarach stanowiły ponad połowę jego rezerw wartych oficjalnie 3,4 bln USD. Nie leżało więc w jego interesie prowokowanie gwałtownych zmian cen posiadanych aktywów.

Możliwe jest również, że złoto w tajemnicy skupował nie bank centralny, ale inny gracz rządowy, na przykład państwowy fundusz inwestycyjny China Investment Corporation. Nie ujawnia on bowiem danych o swoich zasobach złota.

Amerykańska tajemnica

Nie tylko w chińskich danych o rezerwach złota są poważne anomalie. Możemy je również znaleźć w oficjalnych statystykach z innego supermocarstwa – Stanów Zjednoczonych.