Chiny królują w liczbie patentów na sztuczną inteligencję

W których dziedzinach USA wyprzedzają Chiny?

Oczywiście przyznawane patenty są różnej „jakości”. Część z nich dotyczy stosunkowo drobnych usprawnień, tylko niektóre przełomowych rozwiązań. Według danych WIPO, zaledwie 6 proc. spośród patentów przyznanych od 2014 r. na technologie związane ze sztuczną inteligencją dotyczy generatywnej sztucznej inteligencji. W tej dziedzinie przełomów dokonali Amerykanie, a globalny boom na tę technologię rozpoczął się, kiedy spółka OpenAI w listopadzie 2022 r. udostępniła internautom swój program ChatGPT. W ślad za nią poszły amerykańskie giganty technologiczne. USA wyprzedziły więc Chiny w technologii dużych modeli językowych. Dopiero w zeszłym roku chińskie koncerny Alibaba i Baidu zdołały wypuścić na rynek swoje chatboty oparte na dużych modelach językowych.

W maju 2024 r. władze ChRL przyjęły natomiast plan trzyletni przewidujący wsparcie krajowego potencjału budowy generatywnej sztucznej inteligencji oraz produkcji nowoczesnych chipów dostosowanych do tej technologii. Przeszkodą w realizacji tego planu mogą być jednak sankcje nałożone przez USA, ograniczające spółkom z Państwa Środka dostęp do najnowocześniejszych zagranicznych półprzewodników. Chiny próbują produkować własne zaawansowane mikroprocesory, ale sankcje ograniczyły im również dostęp do maszyn umożliwiających taką produkcję.