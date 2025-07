Stare biurowce pod kilof. Wiek nie sprzyja wartości

– Prognozujemy, że w najbliższych latach zjawisko wycofywania starszych budynków biurowych w Warszawie, jak i na rynkach regionalnych będzie się nasilać. Bez gruntownej modernizacji starsze budynki nie będą w stanie konkurować z nowoczesnymi biurowcami – ocenia Paweł Skałba, senior partner w dziale powierzchni biurowych w Colliers.

– Gdy dodamy do tego rosnące koszty utrzymania czy regulacje środowiskowe – to możemy być pewni, że trend będzie definiował przyszłość polskich miast – nie tylko w wymiarze rynkowym, ale i urbanistycznym – dodaje. Według szacunków Colliers, w latach 2020–2025 z polskiego rynku wycofano ponad 0,5 mln mkw. powierzchni biurowej: to 37 budynków w Warszawie (387 tys. mkw.) i 22 budynki w miastach regionalnych (154 tys. mkw.), przy czym połowa przypada na Wrocław. Niedawno zburzenie kultowego warszawskiego Intraco zapowiedział giełdowy Polski Holding Nieruchomości. Spółka postawi w tym miejscu nowoczesny biurowiec. Z kolei Echo Group na warszawskim Służewcu buduje osiedla mieszkaniowe w miejscu wyburzonych biurowców. W tym roku prawdopodobnie z mapy stolicy znikną także Ilmet, PZU Tower i Pekao Tower, które według podawanych scenariuszy mają zostać wyburzone, aby w ich miejscu mogły stanąć nowe, zrównoważone i wyższe biurowce. – Decyzje te są podyktowane przede wszystkim chęcią dostosowania się do aktualnych wymogów środowiskowych i oczekiwań najemców, którzy liczą na zapewnienie większego komfortu i elastyczności, także w kontekście pracy hybrydowej. Ogromne znaczenie mają także rosnące koszty eksploatacyjne starszych budynków. Wdrożenie rozwiązań technologicznych i ESG w ramach modernizacji wpływa, m.in. na pożądaną dziś efektywność energetyczną budynku, co przekłada się na realne oszczędności dla najemców. Ponadto, niemodernizowane biurowce stają się mniej atrakcyjnym aktywem dla wielu inwestorów – są trudniejsze do wynajęcia z uwagi na utratę konkurencyjności. Mniej przychylnie patrzą na nie także instytucje finansowe decydujące o refinansowaniu – mówi Skałba.