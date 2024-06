S&P 500 sięgnie do końca roku poziomu 6000 punktów?

Są też jeszcze śmielsze prognozy dla tego indeksu, których agencja Bloomberga nie uwzględnia w swoim zestawieniu. – Wierzymy, że S&P 500 może osiągnąć 6000 pkt przed końcem roku, gdyż kombinacja lepszych zysków spółek oraz jednej lub dwóch obniżek stóp procentowych powinna być turbodopolaczem dla cen akcji. Fed może nie potrzebować obcinać stóp procentowych w tym roku, ale jeśli zdecyduje się na cięcie, będzie to „bycze” dla rynku akcji, a zwłaszcza dla firm technologicznych – prognozuje James Demmert, analityk z firmy Main Street Research.

Nadzieje inwestorów związane z polityką Fedu, obok hamującej inflacji oraz boomu na spółki związane z technologią sztucznej inteligencji, były w tym roku jednym z czynników napędzających amerykańską hossę. Fed na swoim czerwcowym posiedzeniu zasugerował, że może w tym roku raz obniżyć stopy procentowe. Rynek wycenia jednak dosyć wysoko szansę na to, że w nadchodzących miesiącach może dojść do dwóch obniżek, z czego pierwsza może nastąpić we wrześniu. Na nastroje inwestorów mogą też wpływać coraz mocniej oczekiwania co do listopadowych wyborów prezydenckich. Jak na razie nie widać jednak, by amerykański rynek akcji wykazywał jakiekolwiek obawy związane z wyborami.

Wąski rynek

Choć S&P 500 zaliczył już trzydziesty rekord w tym roku, to jednak inwestorzy są dalecy od euforii. Liczony przez CNN Indeks Strachu i Chciwości (Fear & Greed Index) wskazywał we wtorek 41 pkt, czyli sugerował, że na rynku akcji panuje umiarkowany strach. Tydzień wcześniej wynosił 43 pkt i również pokazywał na strach, a przed miesiącem wskazywał 62 pkt, czyli chciwość. Zwykle gdy pokazuje ekstremalną chciwość, może zwiastować to korektę, a ekstremalny strach sugeruje, że wkrótce może nastąpić odbicie na rynkach.

Część analityków zwraca uwagę, że ostatnie rekordy giełdowe były głównie napędzane przez wąską grupę gigantów technologicznych, takich jak Nvidia (której akcje zyskały od początku roku ponad 170 proc., a kapitalizacja przekroczyła 3 bln USD).

– Wraz z kolejnymi rekordami ustanawianymi przez główne indeksy osłabła szerokość rynku. Za rekordami tych indeksów nie idą rekordy dla wielu rynków, sek­torów i poszczególnych spółek – wskazuje Tim Hayes, analityk z firmy Ned Davis Research.