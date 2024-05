Klienci giełdy FTX odzyskają pieniądze wraz odsetkami

Bankman-Fried podczas swojego procesu argumentował, że FTX była w stanie uregulować zobowiązania wobec klientów, gdyby miała na to więcej czasu i gdyby John Ray III nie zablokował jej kont. Były prezes FTX chciał, by sąd uznał to za okoliczność łagodzącą. Sędzia nie przychylił się jednak do tej argumentacji. - Złodziej, który zabiera swój łup do Las Vegas i wykorzystuje go do skutecznego obstawiania w grach nie zasługuje na redukcję wyroku — stwierdził sędzia Lewis Kaplan. Bankman-Fried został więc w marcu 2024 r. skazany na 25 lat więzienia za oszustwa, które doprowadziły jego giełdę do upadku.