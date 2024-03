Sam Bankman-Fried skazany na 25 lat więzienia

Prokuratura domagała się wyroku dla Bankmana-Frieda opiewającego na od 40 do 50 lat więzienia. Maksymalnie groziło mu 110 lat. Jego obrońcy chcieli, by wyrok wynosił od 5 do 6,5 roku. - Złodziej, który zabiera swój łup do Las Vegas, by zawierać tam udane zakłady nie jest uprawniony do redukcji wyroku - stwierdził sędzia Lewis Kaplan, wydający wyrok w jego sprawie.

- Ja byłem prezesem FTX. Byłem przywódcą, a to oznacza, że byłem ostatecznie odpowiedzialny. Nie ma znaczenia dlaczego sprawy poszły źle. Gdy jesteś prezesem, wina spada na ciebie - przyznał Bankman-Fried podczas czwartkowego wystąpienia w sądzie.

Bankman-Fried został już uznany za winnego w październiku. Radzie przysięgłych zabrało jedynie trzy godziny, by zdecydować, że był on winy siedmiu zarzutom oszustw. Oficjalnie uznano, że doprowadził on do utraty około 10 mld USD przez klientów giełdy FTX. – Sam Bankman-Fried był mózgiem jednego z największych oszustw finansowych w historii Ameryki – stwierdził prokurator Damian Williams.

Podczas procesu linia obrony Bankman-Frieda opierała się na twierdzeniu, że upadek giełdy FTX nie był wynikiem dokonywanych przez niego oszustw i defraudacji, tylko jego niekompetencji.

- On nie był bezwzględnym zabójcą finansowym. On nie był drapieżnikiem. On podejmował decyzje mając w głowie matematykę, a nie zło w sercu. On jest weganinem. On ma intelekt wymykający się skali. On jest piękną zagadką. On potrafi dobierać słowa lepiej niż talmudyczny mędrzec. On był miliarderem nie przejmującym się dobrami materialnymi - przekonywał na czwartkowej rozprawie jego prawnik Marc Mukasey.