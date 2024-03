Fed sugeruje trzy obniżki stóp w 2024 roku

Sugestia trzech obniżek znalazła się w opublikowanych po środowym posiedzeniu Fedu tzw. dot plot, czyli projekcji dla stóp procentowych. Członkowie Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) zasygnalizowali w niej, że w tym roku dojdzie do trzech obniżek po 25 pb. Spodziewanego harmonogramu tych obniżek nie przedstawiono. Dot plot wskazuje również, że w 2025 r. powinno dojść do kolejnych trzech cięć, w 2026 r. znów do trzech, a później do dwóch.

Inwestorzy spodziewają się, że do pierwszej od 2020 r. obniżki stóp w USA dojdzie najwcześniej w czerwcu. Barometr CME FedWatch sugerował w środę wieczorem, że szanse na cięcie na majowym posiedzeniu Fedu wynoszą tylko 6 proc., na czerwcowym 74 proc., a na lipcowym 87 proc.

„Komitet nie spodziewa się, by było właściwym obniżanie stóp procentowych zanim zdobędzie większą pewność, co do tego, że inflacja trwale zmierza w kierunku 2-procentowego celu” - mówi środowy komunikat Fedu. W lutym inflacja konsumencka w USA niespodziewanie przyspieszyła do 3,2 proc. To kiedy dojdzie do pierwszej obniżki stóp będzie więc w dużym stopniu zależało od tego, kiedy ona znacząco spadnie poniżej poziomu 3 proc. - Inflacja jest wciąż zbyt wysoka — stwierdził Jerome Powell, prezes Fedu podczas konferencji prasowej po środowym posiedzeniu FOMC. Dodał, że Fed potrzebuje więcej pewności, co do inflacji, by zacząć obniżać stopy procentowe.

Fed nie podjął w środę żadnej decyzji w sprawie ograniczenia tempa realizacji programu QT (czyli redukcji jego sumy bilansowej). Powell zapowiedział jednak, że taka decyzja może zostać podjęta „stosunkowo szybko”.