Hongkong: jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja

Mniej ofert publicznych, a także fuzji i przejęć, skłania międzynarodowe kancelarie prawne do zmniejszenia obecności w Hongkongu. Według doniesień agencji Bloomberga, Deacons, najstarsza kancelaria w tym mieście, zmniejsza swoją przestrzeń biurową o jedno piętro w dzielnicy Central, a DLA Piper zmniejszyła wynajmowaną powierzchnię o 465 mkw. Część zagranicznych specjalistów z różnych firm przenosi się do Singapuru, który zyskuje na atrakcyjności.

– Szczytowa pozycja, jaką Hongkong zajmował w ostatnich dwóch dekadach, jest już przeszłością – ocenia Max Zenglein, główny ekonomista niemieckiego Instytutu Mercatora ds. Studiów Chińskich. Wskazuje on, że w przeszłości Hongkong stanowił wielką bramę dla inwestycji zmierzających do Chin. To się jednak mocno zmieniło. – Fundamenty starego modelu biznesowego Hongkongu są na grząskim gruncie – uważa Zenglein.

Mniejsze wpływy

Symbolem zmian zachodzących w Hongkongu jest to, że wkrótce dojdzie tam do pierwszej od ponad 20 lat podwyżki podatków. O ile obecnie wszyscy płacą tam liniowy PIT wynoszący 15 proc., o tyle od kwietnia osoby zarabiające rocznie więcej niż 5 mln dolarów Hongkongu zapłacą stawkę wynoszącą 16 proc. Wyższa stawka obejmie tylko około 12 tys. ludzi, a podwyżka nie będzie dla nich specjalnie dotkliwa, ale to wyraźny sygnał ostrzegawczy. Kondycja finansów publicznych tego specjalnego regionu administracyjnego słabnie. Jego deficyt budżetowy na koniec roku fiskalnego (kończącego się 31 marca) wyniesie prawdopodobnie 101,6 mld dolarów Hongkongu i będzie blisko dwa razy większy niż prognozowano rok temu. W przeszłości do budżetu płynęły szerokim strumieniem przychody ze sprzedaży gruntów publicznych. Popyt na nie jednak spadł, do czego w pewnym stopniu przyczynił się kryzys na rynku nieruchomości w ChRL. Władze sprzedały więc w tym roku fiskalnym mniej niż jedną czwartą gruntów, na które spodziewali się znaleźć kupców.

Wyraźnie osłabła też koniunktura w lokalnym biznesie. Sprzedaż detaliczna była na koniec 2023 r. o około 20 proc. mniejsza niż cztery lata wcześniej. PKB Hongkongu wzrósł co prawda o 3,2 proc., ale średnio prognozowano wcześniej, że zwiększy się o 5 proc. Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się, że w tym roku gospodarka tej metropolii powiększy się o 2,9 proc., a prognozy analityków zebrane przez agencję Bloomberga wahają się od wzrostu o 0,5 proc. (Morgan Stanley) do zwyżki o 3,8 proc. (Moody’s). Przyglądając się tym danym i prognozom, nie dajmy się zwieść ocenom mówiącym, że gospodarka Hongkongu jest „mała” i „pozbawiona znaczenia”. Nominalny PKB tego specjalnego regionu administracyjnego jest większy niż taki wskaźnik dla RPA, Iranu, Rumunii czy Czech. Kondycja tej gospodarki może być też barometrem koniunktury w sąsiednich Chinach kontynentalnych i w globalnym handlu. A przynajmniej była takim wskaźnikiem, gdy Hongkong zachowywał większą autonomię.

W chińskich mediach społecznościowych Hongkong coraz częściej jest nazywany „ruinami centrum finansowego”. Tego typu opinie można jeszcze uznać za sporą przesadę, ale głównie dlatego, że Hongkong zaczął proces utraty znaczenia z bardzo wysokiego poziomu. Przed większą degradacją chroni go to, że wciąż zachowuje on częściową odrębność gospodarczą i prawną od Chin kontynentalnych. Ograniczanie tej odrębności zabija więc jego atrakcyjność dla biznesu.