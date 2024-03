Decydenci z Pekinu chcą zwyżki PKB zbliżonej do 5 proc. Uda się?

Rewolucja SI. Czy to już szczyt, a może dopiero początek nowego wzrostu?

83-proc. wzrost branży półprzewodników w zaledwie 12 miesięcy nie mógł ujść uwadze inwestorów. W tym kontekście zasadne wydają się dwa pytania. Czy inwestowanie w akcje spółek zajmujących się projektowaniem i produkcją półprzewodników bądź też w fundusze skupiające firmy z tej branży wciąż może się opłacać? Czy też najlepsze okazje już minęły? W poszukiwaniu odpowiedzi pomoże cytat z klasyka – „keep your eyes on the price”.