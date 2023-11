Trzy kraje UE z deflacją

Unijny urząd statystyczny, Eurostat, zebrał już dane o inflacji w krajach UE w październiku. Jej roczny zharmonizowany wskaźnik (HICP) zjechał w zeszłym miesiącu wyraźnie do 3,6 proc. z 4,9 proc. we wrześniu. To najniższy poziom od września 2021 r. Inflacja w krajach strefy euro była jeszcze niższa, wyniosła 2,9 proc. Miesiąc wcześniej Euroland notował inflację na poziomie 4,3 proc. Cały czas jednak tempo wzrostu cen w strefie euro jest wyższe od celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego wyznaczonego na poziomie 2 proc. W jej zbiciu do celu pomóc miała wrześniowa podwyżka stóp w Eurolandzie o 25 pkt bazowych. W październiku EBC stóp nie zmienił.

W UE w październiku nie było już kraju, który w ujęciu rocznym notowałby inflację dwucyfrową. Węgry, które we wrześniu miały 12,2 proc. inflacji HICP, w październiku nadal nękał najsilniejszy wzrost cen spośród wszystkich krajów unijnych, jednak tempo tego wzrostu spadło do 9,6 proc. Tuż za nimi uplasowały się Czechy, w których wskaźnik wzrostu cen podskoczył w zeszłym miesiącu do 9,5 proc. z wrześniowych 8,3 proc. Z wysokim tempem wzrostu cen zmagają się nadal Rumuni (8,3 proc., spadek z 9,2 proc. we wrześniu), Słowacy (7,8 proc., spadek z 9 proc.), Chorwaci (6,7 proc., spadek z 7,4 proc.), Słoweńcy (6,6 proc., spadek z 7,1 proc.), Polacy (6,3 proc., spadek z 7,7 proc.) i Bułgarzy (5,9 proc., spadek z 6,4 proc.).

Na przeciwległym biegunie znalazły się przede wszystkim trzy kraje, w których ceny w październiku 2023 r. były niższe niż przed rokiem. To Niderlandy (-1 proc.), które deflację notują od dwóch miesięcy, a także Belgia (-1,7 proc.) i Dania (-0,4 proc.). Niską inflacją mogą się też pochwalić Włochy. W październiku wskaźnik wzrostu cen spadł tam do 1,8 proc. i był to najmocniejszy spadek spośród wszystkich krajów UE, bo we wrześniu Włosi notowali jeszcze 5,6 proc. inflacji HICP.

Poniżej średniej unijnej w zeszłym miesiącu znalazły się też Niemcy, gdzie inflacja spadła do 3 proc. z 4,3 proc. we wrześniu. Łotwa zanotowała 2,3 proc. wzrostu cen w ujęciu rocznym, Litwa 3,1 proc., Luksemburg 2,1 proc., Portugalia 3,2 proc., a Finlandia 2,4 proc.