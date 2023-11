WykresDnia: Cena pieniądza rośnie i to nie tylko z powodu Fed

Tańsze pieniądze oznaczały, że nawet gdy dług federalny Stanów Zjednoczonych wzrósł prawie trzykrotnie, z 33 proc. PKB na przełomie wieków do prawie 100 proc. obecnie, koszt obsługi tego długu pozostał niski, co pozwoliło rządowi na dalsze wydatki na edukację, infrastrukturę i wojsko.

Dla Rezerwy Federalnej niższa stopa naturalna oznaczała mniej możliwości obniżek stóp procentowych w czasie recesji, co prowadziło do załamywania rąk w związku ze zmniejszoną siłą oddziaływania polityki pieniężnej.

Wszystko to się zmienia. Niektóre czynniki, które spowodowały spadek ceny pieniądza, odwracają się. W grę wchodzą inne wektory. Demografia się zmienia. Pokolenie wyżu demograficznego, które pomogło obniżyć koszty pożyczek, odchodzi z rynku pracy, co skutkuje mniejszą podażą oszczędności. Zerwanie stosunków między Waszyngtonem a Pekinem oraz przywrócenie równowagi w chińskiej gospodarce oznaczają, że dobiegł końca napływ chińskich oszczędności przez Pacyfik do obligacji skarbowych.

Zadłużenie Stanów Zjednoczonych gwałtownie wzrosło, gdy światowy kryzys finansowy przedarł się przez gospodarkę, a także ponownie, gdy uderzyła pandemia wirusa koronaawirusa. Epizody te zwiększyły konkurencję o oszczędności, a rząd pozostawił otwarte krany dzięki ustawie o ograniczaniu inflacji. Rosnące zadłużenie już powoduje presję na wzrost kosztów kredytów długoterminowych.

– O ile wyższa będzie stopa naturalna? Nasz model pokazuje wzrost o około punkt procentowy z najniższego poziomu 1,7 proc. w połowie 2010 r. do 2,7 proc. w 2050 r. Oznacza to, że w ujęciu nominalnym rentowność 10-letnich obligacji skarbowych może wahać się w przedziale od 4,5 proc. do 5 proc. Ryzyko jest przesunięte w stronę jeszcze wyższych kosztów finansowania zewnętrznego, niż sugeruje to nasz scenariusz bazowy – podsumowuje Rush.