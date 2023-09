The Guardian: Google pozwany za śmiertelny błąd na swoich mapach

30 września 2022 r. policja stanowa z Karoliny Północnej znalazła ciało Philipa Paxsona w wywróconej półciężarówce, która spadła z mostu nieczynnego od dekady. Paxson wracał wcześniej z urodzin swojej córki, a na zamknięty i zniszczony most skierowała go nawigacja w Google Maps. Przed mostem nie było żadnych tablic ostrzegających, że droga jest zamknięta. Widoczność była zaś wówczas słaba. Paxson jechał tamtędy podczas deszczowej nocy. Zawierzył więc mapom Google’a, które skierowały go prosto w śmiertelną pułapkę.