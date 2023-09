Strefa euro minęła dołek recesji. Zapaść w przemyśle francuskim

Dobrą wiadomością jest to, że w świetle PMI nie pogłębia się recesja w sektorze usługowym strefy euro. Główna składowa usługowego PMI, wyrażająca zmianę sprzedaży w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosła we wrześniu do 48,4 pkt z 47,9 pkt w sierpniu. Wcześniej konsekwentnie utrzymywała się ona powyżej 50 pkt, a wzrost aktywności w sektorze usługowym kompensował zapaść w sektorze przemysłowym.

Główna składowa przemysłowego PMI, wyrażająca zmianę produkcji w porównaniu do poprzedniego miesiąca, utrzymała się we wrześniu na tym samym co miesiąc wcześniej poziomie 43,4 pkt. Cały przemysłowy PMI, który wyraża również m.in. zmiany portfela zamówień oraz zatrudnienia w firmach, minimalnie jednak zmalał: do 43,4 pkt z 43,5 pkt. Według danych S&P, to już 15 miesiąc recesji w europejskim przemyśle.

Zapaść w przemyśle strefy euro ma kilka przyczyn. Jedną z nich jest szok energetyczny, który ograniczył produkcję w branżach energochłonnych. Na to nakładają się jeszcze echa pandemii, która skłoniła wiele firm do zwiększenia zapasów. Teraz te zapasy są odchudzane, co ogranicza bieżącą produkcję, szczególnie wśród dostawców dóbr pośrednich. Trzecim źródłem recesji w europejskim przemyśle jest słabość popytu w Chinach.

Wszystkie te zjawiska jak dotąd najsilniej odczuwalne były nad Renem. We wrześniu – według S&P – koniunktura w tamtejszym przemyśle ponownie się pogorszyła. Główna składowa przemysłowego PMI zmalała w Niemczech do 39,2 pkt z 39,4 pkt w sierpniu. Tak nisko była poprzednio w apogeum pierwszej fali Covid-19, gdy przemysł paraliżowały antyepidemiczne restrykcje. Dzięki wyraźnej poprawie koniunktury w sektorze usług, zbiorczy PMI w Niemczech wzrósł jednak do 46,2 pkt z 44,6 pkt w sierpniu.

W drugiej co do wielkości gospodarce strefy euro, Francji, recesja we wrześniu zdecydowanie się pogłębiła. Zbiorczy PMI tąpnął do najniższego od niemal trzech lat poziomu 43,5 pkt z 46 pkt we wrześniu. Wyraźnie zmalały główne składowe PMI zarówno w usługach (do 43,9 pkt z 46 pkt miesiąc wcześniej), jak i w przemyśle (do 41,8 pkt z 45,9 pkt).

S&P Global nie publikuje wstępnych odczytów PMI w Polsce. Wskaźnik wyrażający koniunkturę w polskim przemyśle we wrześniu ukaże się na początku października.