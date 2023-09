Bundesbank ostrzega przed kurczeniem się niemieckiej gospodarki

W ubiegłym tygodniu WIG20 wzrósł o 1,6 proc., z czego w piątek o 0,4 proc., do 1975,05 pkt. Nadal jednak daleko mu do poziomów sprzed kilku tygodni, a bliżej do 1800 pkt. mWIG40 zniżkował o 0,2 proc, tymczasem wskaźnik najmniejszych firm poszedł w górę o 0,3 proc. Obroty na całym parkiecie wzrosły o 1,345 mld do 2,391 mld zł. Winne „wiedźmy”. DAX zyskał 0,6 proc., a CAC 40 1 proc.