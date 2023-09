Fala korporacyjnego długu zalewa rynki

WIG20 znów rozczarował. A działo się to przy widocznej przecenie złotego, który w relacji do euro i dolara wrócił do poziomu z czerwca. Wskaźnik stracił ostatecznie 1 proc. i znów znalazł się na „pudle” najgorszych indeksów Europy. Na koniec dnia wynosił 2006,27 pkt. Obroty na całym parkiecie wzrosły o 131 mln do 976 mln zł.